Kožní onemocnění zvané lupénka či psoriáza má často souvislost s psychikou. U Michala se první skvrnka na koleni objevila, když mu bylo osmnáct let. Tehdy právě procházel složitým obdobím, kdy si začal uvědomovat, že s jeho sexuální orientací něco není v pořádku. A není vyloučené, že stres spojený s vnitřním napětím se mohl stát prvotním spouštěčem nemoci.

Dnes má Michal lupénku pod kontrolou - trochu ji má na loktech a kotnících, občas horší, občas lepší | Foto: se svolením Michala Lašo

Dnes čtyřicetiletý Michal otevřeně říká, že je gay. Trvalo mu ale dlouho, než si tuto skutečnost sám přiznal a šel s pravdou ven – nejen sám před sebou, ale i před svým okolím.

„Že se mi líbí spíš kluci než holky, jsem si začal uvědomovat, když mi bylo 18 let, ale nechtěl jsem si to připustit. Vyrůstal jsem s vidinou, že je mi devadesát, sedím na zápraží a sleduju svoje vnoučata a pravnoučata, jak si hrají. Že bych mohl být gay, do toho nějak nezapadalo,“ vzpomíná Michal, který v současnosti žije v Praze a pracuje v oblasti energetiky.

Co je to lupénka?

„Občas jsem tehdy v alkoholovém opojení zavítal do gay clubu a bylo ‚něco‘ s klukem. Ráno, když jsem se probudil, dostavila se strašná morální kocovina. ‚Za to může ten alkohol,‘ říkal jsem si a vzpomínku jsem ‚zazdil‘. Dál jsem si hrál na ‚heteráka‘ a tak to pokračovalo až do mých 25 let,“ přiznává.

Spouštěče mají různou podobu

Na prahu dospělosti, kdy procházel vnitřním bojem kvůli své sexuální orientaci, se u něj poprvé objevila lupénka. Tímto kožním onemocněním v České republice trpí 200 až 300 tisíc pacientů, ale proč se nemoc u některých lidí objeví, to i odborníkům zůstává často zahaleno záhadou.

Rozhodně není možné ji od někoho chytit, a to ani při blízkém kontaktu nebo třeba v bazéně či sauně. Určitý podíl na vzniku lupénky může mít dědičnost, ale spouštěče, které chorobu odstartují, mají různou podobu.

„Může na to mít významný vliv větší psychická zátěž a životospráva jedince, stres, či zvýšený výskyt různých infekcí, které mohou provokovat vznik projevu psoriázy,“ vysvětluje dermatoložka Anna Jiráková. Právě psychika mohla vyvolat lupénku i u Michala.

Michal studuje dálkově vyšší odbornou školu. Bude veterinárním technikemZdroj: se svolením Michala Lašo

Zlom u něj nastal v pětadvaceti letech, kdy opět v alkoholovém opojení potkal kluka. Tentokrát to bylo ale jiné a začali se spolu pravidelně vídat.

„Zamiloval jsem se! Ale i přes to mi chvilku trvalo, než jsem sám sobě přiznal, jak se věci mají. Studoval jsem tehdy v Brně, procházel jsem se spousty nocí po ‚Brnisku‘ a v hlavě mi jelo: ‚Jsi gay. Nejsi gay! Jsi gay!‘ A tak pořád dokola. Když už jsem s tím byl smířený, měl jsem strašnou potřebu jít s tím tajemstvím ven,“ popisuje, kdy nastal jeho coming out.

Nesouhlasné pohledy kolemjdoucích

Zpočátku se velmi bál reakce okolí. Měl pocit, že se s ním přestanou všichni vídat. Ale naštěstí se mýlil.

„Všichni kamarádi to brali úplně v pohodě. Nejlepší kamarádka se strašně rozbrečela. Já si v tu chvíli říkal: ‚Ajaj, je to tady!‘ Ale ona nebrečela kvůli tomu, že jsem gay, ale kvůli tomu, že jsem se jí to takovou dobu bál říct. A rodičům víc vadilo, že jsem se vykašlal na školu než to, že jsem gay,“ říká Michal.

Dodává, že se nikdy nesetkal s žádnou negativní reakcí v okolí. „Občas, když se držíme s přítelem za ruce nebo si dáme pusu, tak vidím od pár kolemjdoucích nesouhlasný pohled, ale to je vše. Ale žiji v Praze a tady je taková ‚bublina‘. Věřím, že v malých městech nebo vesnicích je ten přístup o dost horší.“

Ačkoliv je Michal již se svou orientací smířen, lupénka s coming outem nezmizela a objevuje se u něj dodnes. Jedná se totiž o onemocnění, které zůstává po celý život, ale jeho projevy lze úspěšně léčit.

Michal proto s nadsázkou tvrdí: „Za těch 22 let, co mě lupénka provází, už musíme být nejlepší kámoši.“ Během této doby vyzkoušel ledacos, aby se nemoci zbavil. „Popravdě, myslím, že jsem prošel snad úplně všemi způsoby léčby: kortikoidy, deriváty, vitamíny D, dehtové masti. Ty byly asi nejhorší, šly smýt jen olejem. Měl jsem biologické injekce, či absolvoval lázně,“ vypočítává zbraně, které mu měly sloužit v boji proti lupénce.

Léto s dlouhými rukávy

Ačkoliv se snažil, aby mu nemoc nekomplikovala život, místy se mu to nedařilo. Skvrny na kůži skrýval, a když bylo onemocnění rozjeté, chodil v dlouhých rukávech a kalhotách i přes léto. Sice rád plaval, ale v období, kdy měl ložiska úplně všude, pro něj bylo nepředstavitelné svléknout se do plavek.

„Svléknul jsem se jedině na dovolené u moře, to jsem si musel rozkázat: ‚Neblbni, moře a sluníčko pomůže!‘ A musel jsem být v zázemí kamarádů. Samozřejmě na psychiku je lupénka velký zápřah a o vztazích ani nemluvím, sebevědomí šlo dolů. Bylo to těžké,“ vzpomíná.

Do plavek se už dnes Michal díky dobře léčené kůži nestydí svlékatZdroj: se svolením Michala Lašo

„Všichni z mého okolí mi chtějí pomáhat. Pořád mi někdo dává nějaké mastičky z marihuany a podobně. Ale já jsem našel Soratinex, který mi nesmírně pomohl,“ říká Michal. Jedná se o trojkombinaci čistícího gelu, krému a oleje na bázi čistě přírodních látek. Mírné zlepšení Michal pozoroval hned, za týden už byl ústup šupin dobře patrný. Razantní zlepšení přišlo přibližně za dva měsíce.

Psychika je mocná čarodějka

Dnes má naštěstí Michal lupénku pod kontrolou. Má ji trochu na loktech a kotnících, občas horší, občas lepší. Zaleží, jak je na tom psychicky.

Kromě přírodních léčivých produktů ještě využívá tradiční čínskou medicínou. Je přesvědčený, že východní medicína je na chronická onemocnění lepší než ta západní. „Díky nové léčbě skoro nešupím, nemám praskliny, strupy, a hlavně nic nebolí,“ pochvaluje si.

Když se zpětně ohlédne na dobu, kdy šel „s pravdou ven“ o své sexuální orientaci, dnes by coming out udělal mnohem dřív. „Holky jsem měl sporadicky, většinou jsem byl single. Takže jsem promeškal takové ty mladé lásky, kdy se člověk zamiluje, nic neřeší a je v tom až po uši. To mi chybí,“ přiznává.

A co by poradil mladým mužům, ale i ženám s homosexuální orientací, kteří zatím mají coming out teprve před sebou? „Nevím, jestli jsem ten správný člověk, kdo má radit… Možná jen to, ať jsou silní a odvážní, protože přiznat světu, jací ve skutečnosti jste, je úžasná věc. A na světě je spousta lidí, kteří vás budou milovat právě proto, že jste si to přiznali. V dnešní době naštěstí existují také organizace a poradny, kam se člověk může obrátit, když se ocitne ve slepé uličce. Například web Sbarvouven,“ uzavírá Michal.

Lupénka přijde kdykoliv

• Lupénka je jedním z nejstarších popsaných kožních onemocnění. První zmínka se objevila v díle Corpus Hippocraticum, vydaném sto let po smrti řeckého lékaře a filozofa Hippokrata (460–377 př. n. l.).



• Slovo „psoriáza“ je odvozeno z řeckého slova „psora“, což se dá přeložit jako „šupina“. Také český název onemocnění lupénka odkazuje na odlupování kůže, což je typický projev této chronické dermatologické choroby.



• Ložiska zarudlé odlupující se kůže, která mnohdy svědí či bolí, se nejčastěji objevují na loktech, kolenou, v oblasti kostrče, ale také ve vlasech a na nehtech. Postihnout může také klouby ve formě psoriatické artritidy.



• Lupénka může vzniknout v jakémkoliv věku, obvykle je to mezi 20. a 30. rokem života. Může se objevit i u dětí, ale je to vzácnější forma psoriázy, říká se jí psoriáza 1. typu. U dětí přichází nejčastěji po infektech, často po streptokokové angíně. Prevalence je u dětí 0,7–1 %.