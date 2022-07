Sladké a zdravé

Borůvky jsou totiž nejen chutné, ale taky zdravé. Jsou zdrojem antioxidantů, které pomáhají chránit před rakovinou. Pomáhají také snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Obsahují kromě toho třísloviny, bioflaonoidy, ovocné cukry a spoustu vitaminů – A, C i skupiny B. Kromě toho dodají vašemu tělu potřebné stopové prvky, jako je hořčík, mangan, železo, měď nebo zinek. Najdete v nich také organické kyseliny - citronovou, mléčnou, jablečnou nebo šťavelovou.

Ozdravný efekt se projeví, už když budete jíst jednu hrst borůvek třikrát až čtyřikrát týdně. Pomohou vám zpomalit proces stárnutí a také v boji proti nejčastějším civilizačním chorobám, jako je vysoký krevní tlak, obezita a diabetes. Už naše prababičky navíc používaly borůvky jako účinný lék při průjmech. Toto ovoce se navíc podílí na zlepšení zraku, což je v dnešní počítačové době velmi cenné, nebo na zpomalení stárnutí organismu. A pomůže i vaší unavené pleti. Stačí, když utřete hrst čerstvých borůvek s trochou bílého jogurtu a medu, nanesete na pokožku a necháte působit asi čtvrt hodiny.

Na co si dát pozor

Narozdíl od mnoha jiných zemí u nás můžete vstupovat do lesů (i soukromých) bez omezení a také tam sbírat lesní plody. Platí však několik pravidel, které je dobré dodržovat, už proto, abyste na stejné místo mohli vyrazit sbírat i příští rok.

Lesní zákon, který problematiku sběru lesních plodů včetně hub upravuje, hovoří jasně. Do lesa vstupujete mimo jiné na vlastní nebezpečí, ale hlavně lesní plody zde můžete sbírat výhradně pro vlastní potřebu. S jejich prodejem tak nepočítejte, hrozí za to vysoké sankce!

Zároveň platí, že plody můžete sbírat pouze takovým způsobem, že přitom nepoškozujete les. A k němu patří i borůvčí. Nesmíte proto plašit lesní zvěř nebo vstupovat na zakázaná místa (platí zejména v oblastech, které patří pod různé stupně ochrany přírody).

Nájezdy „sběračů“, kteří berou lesní plody jako vítaný přivýdělek, kontrolní orgány rozhodně netolerují. A platí to i pro ty, co si sice chtějí natrhat pro vlastní potřebu, ale používají k tomu takzvaný hřeben. Ten borůvčí notně poničí a může ho i nenávratně zničit, takže se mu rozhodně vyhněte! Sbírat kuličku po kuličce dá sice více práce, zvlášť když každá druhá skončí v puse, ale neuškodíte přírodě.

Dejte si také pozor na pravidla, která platí v chráněných oblastech nebo národních parcích. V národních přírodních rezervacích se lesní plody nesmějí sbírat vůbec, v prvních zónách národního parku zase nesmíte vstupovat mimo značené cesty. Lesníci a ochranáři přírody včetně těch dobrovolných v hlavní borůvkové sezoně provádějí pravidelné kontroly a mohou ukládat pokuty na místě.

Kolik zaplatíte na plantážích?

Pokud nechcete nebo nemůžete vyrazit nasbírat si sladké plody sami v lese, můžete je zakoupit na trzích, kde je prodávají sběrači. Další variantou je navštívit nejbližší plantáž, kde pěstitelé nabízejí podstatně větší kanadské borůvky. Ty už jsou k dostání. Cena se letos pohybuje kolem 200 – 230 korun za kilogram, při samosběru ušetříte zhruba 40 korun na kilogram. U prodejců lesních borůvek se dají očekávat podobné sumy.

Mnozí zákazníci byli léta zvyklí nakupovat borůvky na trzích spíše na litry, než na kila. Od loňského roku už to ale není možné. Cenu je nutné uvádět podle hmotnosti, nikoliv podle objemu. Důvodem byly časté stížnosti spotřebitelů u Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kde poukazovali na výrazné rozdíly v objemu při prodeji a poté, co si borůvky donesli domů, protože při prodeji na litry hraje roli i setřesení plodů a tím množství vzduchu.

Proč borůvky barví a jak se zbavit skvrn?

Zná to asi každý, kdo někdy vyrazil sbírat borůvky, zejména s dětmi. Fialové ruce, rty a jazyk k tomu tak nějak patří, ale co když sladká a barevná šťáva ukápne na oblečení?

Typickou barvu dodávají borůvkám barviva zvaná antokyany. V případě skvrny je dobré jednat co nejrychleji. Na ještě nezaschlé barvivo pomůže co nejrychlejší namočení ve studené vodě (ne teplé, ta naopak barvivo víc vstřebá do látky). Pak flek posypte solí a vydrhněte jemným kartáčkem.

Na zaschlé nebo větší skvrny platí citron nebo ještě lépe kyselina citronová, kdy smícháte 10 gramů kyseliny s litrem horké vody a skvrnu tím prolijete. Nechte působit alespoň půl dne a pak ručně vydrhněte v mýdlové vodě. Na bílé textilie (ale pouze na ně) pomáhá také peroxid vodíku, do něhož namočíte hadřík a skvrnu potřete. Nakonec vyperete v pračce.

Tipy pro mlsouny: Kam vyrazit?



Borůvkové hody Malá Morávka

Pokud máte rádi borůvky, nenechte si ujít tradiční Borůvkové hody v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem v Jeseníkách. Třetí srpnový víkend se bude konat už jednadvacátý ročník. Partnerské restaurace budou nabízet spoustu borůvkových dobrot, z nichž největší oblibě se těší borůvkové knedlíky. Další pochutiny z modrofialových bobulí si budete moci vychutnat u stánků v obecním parku v Malé Morávce, který je centrem celého dění.



Borůvková sobota na Zubačce

Kdo to má do Jeseníků daleko, může 20. srpna vyrazit na Borůvkovou sobotu na Zubačce. Tak se říká naší jediné ozubnicové železnici, která vede z Tanvaldu do Harrachova a dále do Polska. Centrem dění bude Kořenov, kde sídlí Muzeum ozubnicové dráhy a navštívit můžete také výtopnu. Právě v Kořenově se tento den bude vařit z borůvek. Můžete tak spojit gurmánský zážitek s technickým při jízdách nostalgických vlaků s ozubnicovou lokomotivou.