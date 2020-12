Případ z poloviny června se stal v Březí na Břeclavsku, mladý pár se do tamní ubytovny vrátil po nákupu v Brně. "Koupila jsem si nový telefon, protože ten minulý mi přítel rozbil. Kvůli tomu jsme se pohádali. On mi dal facku na levé ucho, já jsem odešla," popsala v pátek u soudu obžalovaná Erika Dančišínová Pangracová.

Po návratu do pokoje její partner spal. Kvůli tomu, že nemohla najít zapalovač a že jí tekla krev z ucha jej probudila. "Byl rozčilený. Začala jsem panikařit, že mě zase bude bít. Vzala jsem do ruky nůž. Chtěla jsem ho jen postrašit. On udělal prudký pohyb ke mně, já se lekla a nebo mi v šoku samovolně vyletěla ruka. Nechtěla jsem mu ublížit nebo ho zabít, miluji ho z celého srdce," líčila u soudu čtyřiadvacetiletá žena.

Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry napadla přítele úmyslně. "Musela si být vědoma, že poškozenému může způsobit smrt. Poškozeného úmyslně napadla tak, že ze stolu vzala kuchyňský nůž, jednou ho bodla pod klíční kost. Způsobila mu život ohrožující poranění hrudníku, krvácení do hrudní dutiny a pneumotorax," řekl Hrazdira.

Pangracová následně volala sanitku, mladíka záchranáři odvezli do břeclavské nemocnice na jednotku intenzivní péče. "Asi byla ve zlém psychickém rozpoložení. Bála se o svůj telefon nebo o sebe. Šel jsem ji obejmout, aby mi odpustila. Nože jsem si nevšiml," popsal poškozený.

Zpití pod obraz

Incident podle něj byl nešťastnou náhodou. "Můžeme za to oba dva, ne jen ona," dodal.

Jak dodal, ten den oba vypili čtyři piva a několik panáků vodky. Kvůli alkoholu mezi partnery byly už dříve potyčky. "Když jsme si vypili, tak byla většinou výměna názorů. Několikrát se to stalo. Napadl jsem ji, párkrát jsem jí dal facku, pěstí jsem jí nikdy nedal. Pokud někdy měla modřiny, tak z toho, že jsem ji pevně chytil. Za střízliva se to nikdy nestalo," vypověděl poškozený už dříve.

Podle soudní znalkyně z oblasti psychologie Beaty Nour Mohammadiové trpí obžalovaná syndromem týrané osoby. Už dříve odešla od manžela, který ji bil. "Ve vztazích víc dá na to, co cítí, než co říká rozum. Z její strany se jednalo se o agresivní, ale spíš obrannou reakci," komentovala událost.

Za pokus o vraždu podle trestního zákoníku hrozí mladé ženě deset až osmnáct let vězení. Protože byla obžalovaná v citovém rozrušení a měla strach a vzhledem k dalším okolnostem, navrhl státní zástupce trest nižší, mezi sedmi a osmi lety vězení.

Obhájce naopak navrhl překvalifikování trestného činu z pokusu o vraždu na zabití a uložení trestu podmíněného. Soudce rozsudek vyhlásí v pondělí. Obžalovaná do té doby zůstane ve vazbě.