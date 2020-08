Akce Flusovická: policii hlásila neexistující zločin v neexistující ulici v Brně

Do Flusovické ulice v Brně volala strážníky žena ve středu dopoledne. Ačkoli taková ulice v Brně vůbec neexistuje, žena do telefonu strážníkům několikrát opakovala její jméno a požadovala okamžitý zásah kvůli ničení majetku. "Název ulice do telefonu i hláskovala, pokaždé se stejným výsledkem," sdělil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

