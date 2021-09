Podle doktora Jana Krajsy může takové zranění oběť přežít jen při okamžitém zásahu trénovaného zdravotníka se speciálním vybavením. „Při bodné ráně došlo k narušení větší cévy, tepny, za klíční kostí. Vykrvácel pak především do dutiny hrudní,“ okomentoval zranění Krajsa. Odborný lékařský posudek vypracoval společně s Martine Schindlerem.

Se zabitým mužem žila obžalovaná pět let. Mají spolu malého syna a jejich partnerství bylo divoké. „Často jsme se hádali, většinou když pil. Jednou jsem ho podvedla a od té doby se stupňovalo žárlení a bití. Ten večer si něco myslel, nebo mu někdo něco napsal a já ho pak začala provokovat,“ řekla soudnímu senátu.

Podle dřívější výpovědi jednoho ze svědků se oba partneři často hádali a fyzicky napadali, dokonce i před jejich malým synem. Oba údajně užívali drogy a měli další problémy se zákonem. „Často byl ve vazbě kvůli mně,“ přiznala Lukšíková.

Podle matky oběti neměl její syn problémy dokud nezačal mít vztah s obžalovanou. „Od té doby byl zavřený každý rok. Vždy ho nechala zavřít, když se bránil když se pohádali,“ vypověděla u pátečního soudu. Dodává, že současně s problémy se zákonem začal mít i problémy skrz finance. Matka musela po smrti syna vyhledat pomoc psychologa.

Pod kontrolou

Lukšíková senátu vylíčila, jak vypadal jejich vztah. „Měl plný přístup k mému telefonu, všechny hesla jsem mu dala, kontroloval mě kde jsem a s kým jsem,“ řekla. Jeden z předvolaných svědků dosvědčil, že musel osobně bývalému partnerovi potvrzovat, že byla obžalovaná u něj.

Lukšíková už jednou podala na svého druha obžalobu za domácí násilí, ale nakonec ji stáhla. U soudu popsala události březnového večera. „Nejprve mi dal facku, pak kopal, přitiskl mě ke zdi a hodil na zem. Pak mě kopal do boku a do rukou. Já mu to vrátila,“ řekla. Když ji poté držel u linky, mohla údajně pohnout jen rukou, kterou ve dřezu nahmatala nůž. Tím svého druha bodla.

Podle Krajsy ale její zranění neodpovídají jejímu popisu situace. Na těle Lukšíkové našli jen dvě pohmožděniny na stehně a jedna menší rána na temeni hlavy. „Pokud se jednalo o několikaminutové násilí, musel by použít nízkou sílu. Je to možné, už jsme takové případy viděli, ale nemůžu proto výpověď vyvrátit a ni potvrdit,“ doplnil.

Soudce Roman Kafka po výslechu svědků jednání odročil na sedmnáctého září a šestého října. Lukšíkové hrozí až osmnáct let vězení. Nadále zůstává ve vazbě.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ