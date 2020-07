Boj o život v lese u Bílovic: jen zázrakem přežil rány baseballkou do spánku

Jako zázrakem přežil, následky si ale ponese do konce života. Loni v zimě čtyři mladíci v Brně téměř zavraždili svého vrstevníka. Vylákali ho v noci ven pod záminkou prodeje tabáku do vodních dýmek a před jeho domem ho napadli. Pak autem odvezli do lesa u Bílovic nad Svitavou, kde ho nechali těžce zraněného ležet. Mladého Vietnamce okradli o 140 tisíc korun. V pořadí třetí líčení případu začalo v pátek u Krajského soudu v Brně záznamy rekonstrukcí z míst činu.

Obžalovaným mužům hrozí za brutální pokus o vraždu dvacetiletý až výjimečný trest. | Foto: DENÍK/Iva Kovačičová