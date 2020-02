Opilý řidič narazil do svodidel. S nabouraným autem si ještě dojel pro cigarety

/FOTOGALERIE/ Řidič směřující z Neslovic do Ivančic na Brněnsku nevěřil svým očím, když před ním jedoucí auto narazilo do svodidel a vjelo do příkopu. Jeho šestatřicetiletý řidič ale nehodu neřešil. Naopak se z příkopu dostal a jel si na blízkou benzínku koupit cigarety. Policie vzápětí zjistila, že je opilý.

Šestatřicetiletý opilý řidič naboural u Ivančic na Brněnsku do svodidel a vjel do příkopu. Místo řešení nehody si ale jel koupit na blízkou benzínku cigaretu. Byl tak opilý, že sotva stál na nohou a nezvládl ani dechovou zkoušku. | Foto: Deník / VLP Externista