„Kontaktovali šestačtyřicetiletého muže, kterého obtěžuje údajně velmi častá přítomnost cigaretového kouře linoucího se z vedlejšího balkónu. Muž strážníkům bez okolků přiznal, že neshody s o šest let mladším sousedem trvají už několik let,“ přiblížila v pátek mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Starší muž chvíli před přivoláním hlídky vzal údajně do ruky pepřový sprej a nastříkal ho sousedovi bez varování do obličeje. „Hlídka tedy kontaktovala také tohoto muže. Z pohledu do jeho zarudlých očích bylo zřejmé, že skutečně svádí boj s neznámou látkou, která mu prý zasáhla nejen oči, ale i horní část těla,“ upozornila mluvčí.

Mladší muž však podle ní lékařské ošetření nepožadoval. „Hlídce se svěřil, že si jen chtěl na balkóně v klidu dát kávu a zakouřit si. Strážníci případ s podezřením na přestupek proti občanskému soužití předali k dořešení správnímu orgánu,“ dodala Skřivánková.