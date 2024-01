Osmnáctiměsíční podmíněný trest udělil Okresní soud ve Frýdku-Místku brněnskému soudci Karlu Knaiflovi, který čelí obžalobě ze sexuálního nátlaku na nezletilou dívku. Zkušební dobu soud stanovil na dva roky. Dívka byla obětí zneužívání a odsouzený soudce se s ní seznámil při jejím výslechu.

Soud, rozsudek, kladívko - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Rozsudek soud vynesl koncem prosince. Dočasně suspendovaný brněnský soudce byl kromě nátlaku odsouzen také za ohrožování výchovy dítěte, zneužití pravomoci úřední osoby a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.

„Na základě provedeného dokazování má soud za to, že od počátku chtěl obžalovaný pomoci a zároveň s ní chtěl mít intimní styk. Poškozená obžalovaného vnímala jako soudce, jako autoritu. Chápala i to, že jí chce pomoci, ale že za to něco chce," uvedla soudkyně Sandra Vareninová.

Nehoda šalin s devíti zraněnými u krematoria v Brně: podezření z trestného činu

Podle obžaloby se soudce s dívkou seznámil v době, kdy asistoval u jejího výslechu. Dívka v pěstounské péči se stala obětí zneužívání. Soudce ji pak údajně kontaktoval prostřednictvím sociálních sítí. Policie uvedla, že si s ní nějakou dobu dopisoval a dívku také opakovaně navštěvoval. „A to i přes upozornění lidí z jejího okolí, že to není vhodné. Muž se posléze údajně pokusil dívku donutit k sexu, což se ale nestalo," uvedla už dříve policie.

Policie navrhla obžalovat soudce. Viní ho ze sexuálního nátlaku na nezletilou

Soudce, který je postaven mimo službu a zároveň čelí i kárné žalobě, odmítl už dříve obvinění komentovat. Stejně tak i jeho advokát. Ten pouze uvedl, že s obviněním klient nesouhlasí. Dívce se údajně jen snažil pomoci. Knaiflovi hrozil až pětiletý pobyt ve vězení. Rozsudek ale ještě není pravomocný. Obžalovaný se odvolal. Pokud odvolací senát rozsudek potvrdí, přijde o funkci soudce. Momentálně je rozhodnutím ministra spravedlnosti zbavený funkce.