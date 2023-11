V Brně bodl muže do břicha. Soud viníkovi potvrdil pětiletou podmínku

Tomáš Kouřil externí redaktor - praktikant

Krvavým zraněním skončila hádka mezi dvěma muži v Brně. Pavel M. při něm svého protivníka bodl nožem do břicha, za což od okresního soudu odešel s pětiletou podmínkou. Pokud by ji porušil, strávil by ve vězení tři roky. Případ se v úterý dostal na stůl Krajského soudu v Brně, kam se poškozený i žalobce odvolali.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iva Höflerová

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu