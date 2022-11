Brno, Hlinky 46: další podvod s byty. Soud řešil vazbu

/VIDEO/ Městský soud v Brně poslal do vazby další osobu zapletenou do brněnské bytové kauzy. Novinářům to ve čtvrtek na místě potvrdila státní zástupkyně Petra Lastovecká.

Petra Lastovecká se vyjadřuje médiím. | Video: Magdaléna Blažková