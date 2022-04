Když se slovně napadaného muže zastal mladík, dostal se s ním Havlíček do hádky, která přerostla ve rvačku. Havlíček při ní mladého muže udeřil pěstí do břicha, povalil jej na zem a bodl ho nožem zezadu do stehna. Způsobil mu tím zranění, napadeného muže museli lékaři operovat. Případem se ve čtvrtek zabýval brněnský krajský soud.

Havlíček už dříve uzavřel se státním zástupcem Markem Vagaiem dohodu o vině a trestu. Domluvili se na trestu jednašedesáti měsíců ve vězení s ostrahou. Havlíček s dohodou souhlasil, ke všemu se doznal. „Čin jsem spáchal, přiznávám se k tomu. Víc k tomu asi nemám co říct,“ pronesl.

Násilí, obchod s drogami a desítky krádeží. Muž opět poputuje za mříže

Soudní senát návrh obžaloby schválil. „Trest je v zákonných mezích, i když relativně mírný,“ popsal předseda senátu Aleš Novotný. Havlíček musí dále zaplatit necelých čtyřiadvacet tisíc korun napadenému mladíkovi a dalších dvacet tisíc pojišťovně.

Soud rozhodl i o propadnutí nože, se kterým Havlíček útočil, a boxeru. „Soud dlouho zvažoval přijmutí trestu. Obžalovaný vedl přiměřený život, sám přiznává, že posledních dvacet let šel naproti tomu, aby skončil v kriminále znovu,“ uvedl Novotný.

Statečná prodavačka vyhnala z obchodu mladíky, kteří ji přepadli s pistolí

Podle trestního sazebníku muži hrozilo až dvanáct let za mřížemi. „Pokud by se se státním zástupcem nedomluvil na dohodě o vině a trestu, dostal by trest okolo sedmi a půl let ve vězení,“ vyčíslil Novotný.

Zástupci všech stran se vzdali práva na odvolání, rozsudek je tak pravomocný.

JAKUB TRUČKA