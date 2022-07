Po příchodu našli strážníci o patnáct let staršího muže s oblečením potřísněným krví. „Údajně dostal ránu do hlavy, převzali si ho přivolaní zdravotníci a po prvotním ošetření muže sanitka odvezla do nemocnice. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu se případem zabývají policisté,“ dodal Šoba.