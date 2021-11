Zaměstnavatel obžalovaného Davida Schillera z Brna podle obžaloby muži několikrát vytkl nekvalitně odvedenou práci. Schiller si však měl zpětnou vazbu vyložit jako bezdůvodnou kritiku. „Pracoval tam přibližně měsíc. Nejprve jsem hádku neslyšela, až posléze jsem zjistila, že to bylo kvůli výpovědi,“ vypověděla ve čtvrtek jedna ze svědkyň.

Roztržka začala nejdříve právě mezi Davidem Schillerem a majitelem autoservisu s jeho synem. Ve slovní při způsobené ukončením pracovní smlouvy Schiller vykřikoval, že vůbec nevědí, co je zač a že má své známosti. Později měl začít vyhrožovat, že všechny zabije, to však obžalovaný popírá. „Určitě jsem na nikoho neřval, že ho zabiju,“ nesouhlasil Schiller u soudu.

Posléze měl nastoupit do auta a odjet. Za několik okamžiků se ale podle svědků vrátil společně s dalšími dvěma muži. Syn majitele autoservisu v tu chvíli vyjížděl s autem z dílny, když v areálu uviděl neznámé lidi, vystoupil z auta. „Jeden z mužů zaútočil na majitelova syna železným předmětem, asi klíčem. Uhodil jej do zadní části hlavy,“ vylíčil průběh konfliktu svědek Petr Hausknecht.

Útěk do kanceláře

Poškozený po úderu do hlavy utíkal do nedalekého přístřešku s použitými náhradními díly, útočník jej ale doběhl a údajně jej chtěl napadnout znovu. „Stál nad ním, u nohou, celou dobu měl napřáhnutou ruku s předmětem, kterým ho nejdřív praštil. Přiběhl jsem tam, naštěstí se tím útočník trochu uklidnil. Mezitím se synovi majitele povedlo utéct do kanceláře,“ přiblížil trestný čin svědek Filip Reiner.

Státní zástupkyně viní obžalované z pokusu o vraždu a výtržnictví. „Muži se dopustili jednání, které bezprostředně směřovalo k dokonání trestného činu spočívajícího v úmyslném způsobení těžké újmy na zdraví jinému, jehož se obvinění dopustili v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu nedošlo. Zároveň se na veřejnosti dopustili hrubé neslušnosti zejména tím, že napadli jiného,“ stojí v obžalobě.

Hlavní líčení odročil předseda soudního senátu Roman Kafka na 17. prosince. Obhájce obžalovaného předložil znalecký posudek a navrhl čtení výpovědi, státní zástupkyně s ním ale nesouhlasila. „Na krajském státním zastupitelství máme dlouhodobý personální problém se soudní znalkyní, která posudek zpracovávala. Týká se také kvality odvedené práce. Nemusím proto slyšet její výpověď u soudu,“ ohradila se státní zástupkyně.