Cukroví chtěl zadarmo. Muž v Brně si v obchodě do tašky naskládal 4 kila másla

Pro čtyři kilogramy másla si přišel v sobotu odpoledne do supermarketu v brněnském Komárově dvaačtyřicetiletý zákazník. Jedná se o jednu z důležitých přísad na vánoční cukroví. S nákupem však chtěl muž odejít bez zaplacení. "Do nákupní tašky si naskládal hned šestnáct čtvrtkilových kostek a prošel s nimi kolem pokladen. Zvolený postup však nebyl dostatečně mazaný na to, aby jím přelstil ostrahu," sdělil v neděli mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Muž chtěl v Brně ukrást čtyři kila másla. | Foto: Se souhlasem MP Brno