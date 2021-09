Pracující muž odmítl vdechovat výfukové plyny a doručovatele požádal, aby motor laskavě vypnul. „Ten měl údajně arogantně odmítnout, což nakonec muže rozlítilo natolik, že se jednoduše neudržel a kladívkem mu udeřil do dveří," popsal ve středu policejní mluvčí Petr Vala.

Starší muž opravoval na ulici poškozený chodník v jedné obci na Brněnsku, když u něj zastavila dodávka. Řidič ji nechal ve spěchu nastartovanou a s balíkem zamířil do nedalekého domu. Následný konflikt vyvrcholil trestným činem.

