Drahá "kontrola kvality vody" v Líšni. Podvodnice ukradly manželům téměř milion

Chybu, která je stála téměř milion korun, udělali starší manželé v brněnské Líšni. Při návratu z nákupu se totiž dali ve společných prostorách jejich bytového dobu do řeči se dvěma ženami. Zatím neznámé pachatelky je přesvědčily, že kontrolují kvalitu vody z vodovodního řadu, důvěřivý pár je pustil do bytu, a to byla chyba.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek