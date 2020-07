Obžalovaný a několikrát trestaný David Kučera měl údajně napadnout poškozeného na začátku října loňského roku před dvacátou hodinou u odlehlé chaty v brněnské Bystrci. Důvodem vyprovokování útoku byla údajně krabička cigaret. Kučerovi hrozí až osmnáct let odnětí svobody.

Obžalovaný šel na chatu, ve které v minulosti přebýval s bývalou přítelkyní. Ta mu dva dny předtím psala, že má horečky. „Dva dny jsem ji nemohl kontaktovat, tak jsem jí chtěl donést jídlo, pití a deku,” tvrdil.

Mezitím ji však odvedli k výkonu trestu do vězení za krádeže. Místo ní tam našel jejího bývalého partnera, který měl v minulosti z chaty ukrást Kučerovy věci včetně značkové tašky přes rameno. Z chaty jej údajně obžalovaný vyhodil ven, ale muž se vrátil zpět pro krabičku cigaret. To byl impuls k bitce.

Poškozený vypověděl, že čekal na bývalou partnerku kvůli domluvě, aby mohla vidět svoje děti, které má v péči jeho otec. Myslel, že ji v místě zastihne. Pak přišel obžalovaný a vystartoval, že v chatě nemá co dělat. „Vyjeli jsme na sebe. Utekl jsem a po chvilce jsem si všimnul, že mi teče něco studeného po zádech. Byla to krev,” uvedl poškozený.

Podle jeho slov za ním Kučera doběhl a chtěl mu vzít tašku. „Necítil jsem žádné řezy nože,” tvrdil.

Pak si měl všimnout, že mu z hrudníku a břicha teče krev a rozběhnul se za obžalovaným. Postižený měl volat “Pomoc, chyťte ho,”. Nemohl Kučeru dohnat. Po cestě si jej všimli procházející lidé a zavolali záchranku.

Kučera při výpovědi uvedl, že jej oběť držela a začala s ním cloumat. „Nechtěl jsem mu ublížit, dostal jsem strach a intuitivně jsem z kapsy vytáhl nůž,” tvrdil. Dodal, že ho uhodil držadlem nože, tedy tupou částí, do zadní strany hlavy. Poškozený pak utekl.

Potom se měl vydat domů, ale oběť potkal po cestě. Stál svlečený do půl těla a utíral si krev. Údajně si chtěl vzít jen svou tašku, kterou mu oběť ukradla. Muž mu však chtěl podle něj zabránit tím, že mu přetáhl oblečení přes hlavu. „Bál jsem se, že mi ublíží. Uhodil mě několikrát do hlavy a do zad. Vytáhl jsem nůž a on se mnou cloumal,” popisoval, jak podle něj vznikly řezné rány na těle oběti.

Potom se měl vydat na útěk a poškozený běžel za ním, ale nedoběhl ho. „Byl jsem v šoku a běžel jsem ke kamarádovi, který mi ošetřil pořezanou ruku. Chtěl jsem jet domů,” popsal obžalovaný. Dodal, že kvůli tmě neviděl rozsah mužova zranění.

Po incidentu postižený strávil pět dní v nemocnici, kde podstoupil potřebné operace. V pracovní neschopnosti byl až do letošního března. Požaduje tedy náhrady nemajetkové újmy a náhradu za ztrátu výdělku ve výšce zhruba 155 tisíc korun. „V lékařských zprávách se uvádí, že léčba byla ukončena desátý den od hospitalizace,” řekl soudní znalec Zelený. Dodal, že bolest je individuální záležitost, a proto se nedá vyloučit. Ale vzhledem k lékařským zprávám a ukončení léčby mu doba pracovní neschopnosti připadá dlouhá.

Představitele soudního senátu v čele se soudcem Tomášem Kurfiřtem vyslechli spolu s obžalovaným, poškozeným muže i svědkyni. Ta uvedla, že se obžalovaný s obětí neměli rádi kvůli ní a jejím dětem, které měl v péči otec oběti. Soud po žádosti obžalovaného a jeho obhájce hlavní líčení odročil kvůli přípravě závěrečné řeči.

