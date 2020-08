Rozsudek z minulého roku, který dvojici ukládal šestnáct let vězení, byl olomouckým soudem zrušen. „Rozhodnutí soudu bylo prohlášeno za předčasné,“ uvedl soudce brněnského krajského soudu Milan Žďárský. Podle jeho slov je nutné provést další dokazování.

Při úterním líčení promluvila znalkyně Beata Nour Mohammadi, která vypracovala psychologický profil obžalovaných. K významnému doplnění však z její strany nedošlo. Dostala k posouzení telefonní data, která však předchozí posudek podporují. „Data z telefonu Koprivy pouze dokazují jeho emocionální nevyzrálost. Na jedné straně vystupuje jako bavič a na té druhé ukázal zvýšenou aroganci až agresivitu,“ zhodnotila znalkyně.

Také podotkla, že ve vypjatých situacích může muž jednat impulzivně agresivně a má tendenci ke lhaní. „Všichni svědci tvrdí, že Kopriva věci často přeháněl a vymýšlel si. To jsou ale lži sloužící k sebeprezentaci, aby v jejich očích vypadal lépe a získal pozornost,“ dodala Mohammadi.

Posudek znalkyně zakončila tím, že návrat Koprivy do běžného života může být v budoucnu složitější, než prve uvedla.

K posudku telefonních dat manželky oběti nedošlo, protože byly smazány. „Kriminalisté vědí, že tam nějaké zprávy, fotky a videa jsou. Nevidí však, co v komunikacích a na snímcích je,“ poznamenal Žďárský.

Narcistickou povahu a poruchu osobnosti u Koprivy potvrdila také znalkyně Marta Holanová. Dále se vyjadřovala k lékům, které si měl Kopriva před činem vzít. „Látky, které si před činem vzal, zásadním způsobem neovlivnily jeho chování. Slouží spíše ke zklidnění, jeho schopnosti však nijak neovlivňovaly,“ upřesnila Holanová.

Místo činu posuzoval znalec Pavel Krejsa. „Lom Hády byl rozhodně způsobilým místem pro vraždu. Při pádu mohla vzniknout poranění neslučitelná se životem. Oběť přežila jen díky tomu, že se stihla zachytit,“ informoval Krejsa.

Manželka nic neudělala, trvá na svém oběť

Koprivu měl k vraždě motivovat obdiv k milence. Chtěl se jí zavděčit a udržet s ní vztah. Žena mu také za vraždu měla slíbit mnohamilionovou odměnu.

Proti rozhodnutí soudu se postavila i oběť, manžel obžalované. Ten již dříve uvedl, že ve vinu své ženy nevěří. „Proti mé ženě je jediný důkaz, výpověď pana Koprivy. Dát jí trest šestnáct let, což je skoro trest smrti, na základě domněnek, je špinavost. Ani na chvíli jsem si nepřipustil, že by mě chtěla zabít. To, že jsme oba měli milence, je v dnešní době úplně normální," prohlásil.

Následně jí zaplatil desetimilionovou kauci. Žena je tedy nyní na svobodě.

KAROLÍNA LUNDOVÁ