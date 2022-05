„Popsala, že na zahrádce podniku na ni hrubě zaútočila její sousedka. S padesátnicí prý nikdy neměla spory a uvědomovala si jenom to, že žena nelibě nesla její nastěhování do stejného bytového domu,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Čtyři svědci hlídce městské policie potvrdili, že útok byl velmi drsný, nečekaný a bezdůvodný. „Napadená podle nich dostala několik ran pěstí a podezřelá jí prý vyškubla chomáč vlasů. Přestala údajně až poté, co se jí postavili do cesty,“ dodal Ghanem.

K roztřesené ženě přijeli kvůli nevolnostem, bolesti hlavy a zvracení i záchranáři a po ošetření ji odvezli do nemocnice. Strážníci pak našli podezřelou ženu v jednom ze židenických domů. Působila na ně silně opile. „Nejprve tvrdila, že nemá občanský průkaz. Hned nato se ale opravila, že by ho možná našla, ale je tak starý, že nemá cenu ho vytahovat. Hlídce taky řekla, že sousedku zbila, protože si to podle ní zasloužila. Žena je teď podezřelá z trestného činu,“ sdělil mluvčí strážníků Jakub Ghanem