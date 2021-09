„Staršího z nich to ale nepřesvědčilo a ve zvedání pravice k nacistickému pozdravu před návštěvníky pokračoval dál. Ostraha proto oba zadržela, ze zámeckého areálu vyvedla a předala strážníkům,“ uvedla v neděli mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Do rytmu hudby měli na sobotních hodech v brněnských Medlánkách krátce po půlnoci veřejně hajlovat dva muži. Strážníky na ně upozornil náhodný svědek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.