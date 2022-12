Mladý muž se zaměřil především na extázi a ketamin. Prodeji narkotik se měl mladík věnovat od jara až do konce listopadu. „Celníci při domovních prohlídkách našli 4,3 kilogramu extáze v tekuté formě a zajistili bohatý důkazní materiál. V průběhu prověřování je zadokumentován obchod s nejméně sedmnácti kilogramy syntetických drog,“ informovala v pondělí mluvčí sekce pátrání Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

Jak dále uvedla, mladík k transportu drog využíval přepravní společnosti. „Drogy nakupoval v Nizozemí a pak je posílal s finančním profitem na Nový Zéland a do USA. Zásilky jezdil z konspiračních důvodů zasílat i mimo svůj region, často na Slovensko, do Rakouska nebo do Polska,“ upozornila mluvčí.

Jedna ze zajištěných zásilek na Nový Zéland obsahovala pět litrů extáze, v neobvyklé tekuté formě. Ve zmíněné zemi v Oceánii se podle mluvčí prodejní cena půl kilogramu extáze pohybuje v rozmezí 50 000 až 175 000 americký dolarů.

„Peníze přijímal prostřednictvím kryptoměn a za svoji krátkou činnost si přišel nejméně na sedm set tisíc korun, za které si pořídil sportovní automobil a exotické dovolené,“ uvedla Kaňková s tím, že při domovní prohlídce její kolegové zajistili množství mobilních telefonů a sim karet, které měl muž pravidelně měnit.

„Do vyšetřování si případ převzali kriminalisté z Národní protidrogové centrály. Ti zahájili trestní stíhání,“ dodala Kaňková s tím, že obviněný je ve vazbě a hrozí mu trest odnětí svobody až na dvanáct let.