„Brněnští kriminalisté si minulý týden převzali na pražském letišti od kolegů sedmačtyřicetiletého muže, který má podle všeho telefonáty na svědomí. V srpnu tak znepříjemnil život desítkám tisíc lidí v dopravních prostředcích, obchodech, poštách i nemocnicích. Zaměstnal stovky příslušníků integrovaného záchranného systému,“ řekl mluvčí krajských policistů Pavel Šváb.

Muže zatkli policisté na hranicích mezi Francií a Švýcarskem a na konci listopadu ho eskortovali do Prahy. Podle policie se obviněný muž anonymními telefonáty baví na účet hasičů i záchranářů už od devadesátých let. „Za šíření poplašné zprávy muži hrozí až pět let vězení. Na rozsudek soudu počká ve vazbě,“ doplnil Šváb.