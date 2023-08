Soudce Krajského soudu Dušan Schinzel uvedl, že podle něj soud první instance v rozhodnutí nepochybil. „Dospěl ke správnému závěru. Žalovaná strana zasáhla do vlastnického práva žalobce tím, že má na pozemku umístěnou stavbu,“ poznamenal soudce.

Advokát společnosti Martin Machač ve čtvrtek sdělil, že plánuje podat dovolání, na což má dva měsíce. „Dovolání určitě podáme, v rozhodování soudu byla vidět snaha vyhovět žalobci takřka za každou cenu,“ uvedl Machač.

K tomu, jestli jeho klient začne v brzké době garáž odstraňovat, se odmítl blíže vyjádřit. „Občanský soudní řád připouští žádat Nejvyšší soud o přiznání odkladného účinku dovolání, to je jedna z možností. Ale nechci předjímat,“ dodal advokát.

Rozhodnutí naopak ocenil radní Jiří Oliva a odhodlání města domáhat se svých práv soudní cestou označil za správné. „Pokud by žalovaná společnost dobrovolně nesplnila, co jí pravomocný rozsudek uložil vykonat, tedy nevyklidila pozemek, podáme exekuci,“ informoval radní. Vedení města podle něj už dříve informovalo, že pokud by se společnost rozhodla městu garáže darovat, přijalo by ji a budovu samo odstranilo.

Garáže získala firma Libora Procházky LP Expo v dražbě v roce 2003. Nájemní smlouva na pozemek, na kterém jsou postavené, přitom skončila už v roce 2001. Podle soudu tedy žalované straně mělo být jasné, že se stavba nachází na cizím pozemku, když jej spolu s ní nevydražila.

Spor o demolici garáže není jediným sporem mezi městem a majitelem společnosti Procházkou. Podle radního Olivy jednalo předminulé vedení města absurdně, když vážně uvažovalo o tom, že by se s Procházkou narovnalo převedením domů v centru města za zhruba půl miliardy.

Jiné soudní řízení se konalo kvůli sporu o povrchy silnic kolem Bobycentra. „Pan Procházka tehdy tvrdil, že mu komunikace náleží. Pozemky byly městským majetkem a soud loni pravomocně rozhodl ve prospěch města,“ popsal Oliva.

KLÁRA HRBÁČKOVÁ