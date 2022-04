Obhájce Martin Matějka zkoušel zmírnit trest s tím, že zaměstnankyně pošty pokus o loupež očividně nevystrašil. „Nebyla dotčena svoboda rozhodování poškozených. Navíc nebyly ukradeny žádné peníze, čímž nevznikla poště újma,“ namítl Matějka. Polehčující okolností je podle něj i to, že se obžalovaný sám doznal na policii a spolupracoval. Navrhl dokonce zrušení rozsudku.

Na Ivančicku chtěli prodat nábytek, místo toho přišli o statisíce

Podle obžaloby bylo odvolání nedůvodné. Čin splňoval podle ní všechny znaky loupeže.

Obžalovaný už byl navíc v minulosti odsouzený za loupež plynovou pistolí. „Když muž napíše na lístek: ‚dej mi peníze, mám bombu,‘ není to komické číslo, ale vážná výhružka. Okresní soud rozhodl správně a my jeho rozhodnutí potvrzujeme. Trest tří let ve vězení je nejnižší možný vzhledem k tomu, že neukradl žádné peníze a neprolil krev,“ pronesl soudce Vlastimír Čech.

ŠIMON HERMAN