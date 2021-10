Česky hovořící lupič byl 175 centimetrů vysoký, velmi štíhlé postavy a ve věku byl kolem mezi dvaceti a pětadvaceti lety. Oblečený byl pravděpodobně do tmavě modré bundy s kapucí, která měla na levé straně červené doplňky. Na sobě měl dále i šedé kalhoty se zipy a na nohou černou obuv. Na obličeji měl nasazený bílý respirátor a na rukou jednorázové rukavice. Peníze si odnesl ve žluto bílé igelitové tašce.

Muži a ženy zákony po lupiči zatím pátrají bezvýsledně. Na pumpu přišel kolem půl desáté večer. „Rovnou si to namířil přímo k pokladně. Tam po vystrašené ženě požadoval okamžité vydání veškerých finančních prostředků, přičemž jí vyhrožoval pětadvaceti centimetrovou čepelí. Nakonec vymohl vydání několika desítek tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.