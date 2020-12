Kapsáři působili na vlakových nástupištích, v podchodu u brněnského nádraží i na tramvajových zastávkách v okolí.

Jak bezpečně nakupovat - rady od policistů



1. Vyhýbejte se tlačenicím.

2. Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí a nenechávejte bez dozoru.

3. Nenoste peníze, doklady a jiné cennosti v batohu na zádech.

4. Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, chraňte ji rukou na boku nebo na břiše a vždy ji mějte uzavřenou.

5. Nenoste peněženku a jiné doklady v zadní kapse kalhot

6. Snažte se u sebe nosit jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku a doklady noste odděleně.

7. Při nakupování neukládejte své tašky s penězi a doklady do nákupních vozíků.

8. Pokud zjistíte, že jste byli okradeni, co nejdříve kontaktujte Policii České republiky.

9. Pokud vám byla odcizena platební karta, ihned zablokujte účet.

10. Pokud vám byly odcizeny klíče od domu a osobní doklady, co nejrychleji učiňte opatření proti vykradení domu a zneužití dokladů.

„Čtyřiadvacetiletému muži policisté prokázali šestadvacet kapesních krádeží. Jen za poslední měsíc jich bylo šestnáct. Vedle toho také policistům přiznal i několik krádeží řetízků, které lidem v létě strhl z krku. To vše stihl od dubna, kdy byl právě pro podobné činy ve vězení," popsal řádění kapsáře policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Muži pomáhala při krádežích o čtyři roky mladší žena. „Kapsář kolemjdoucím bral i za chůze z batohů obvykle peněženky s penězi a platebními kartami, mobily či další cennosti. Získal také například zlaté zuby, které si poškozená cenila na nejméně třicet tisíc," poznamenal Malášek.

Celkem kapsáři nakradli věci za více než sto tisíc korun.

Policistům se kromě povedeného páru podařilo dopadnout i dalšího kapsáře, osmadvacetiletého muže, který kradl ve stejné oblasti.

„Ten od začátku září, kdy se vrátil z výkonu trestu, stihl okrást čtyři lidi. Muž napadající na jednu nohu ve všech zatím prokázaných případech kradl z batohu neseného na zádech. Poškozeným způsobil škodu za nejméně třicet tisíc korun," podotkl Malášek.

Oba muži jsou nyní ve věznici. Policisté předpokládají, že kromě krádeží, které jim již prokázali, jich mají na svědomí ještě mnohem víc.

Zároveň upozorňují lidi, aby si dávali pozor na své věci. „Místa, kde oba pachatelé působili, jsou typická právě pro činnost kapsářů," upozornil mluvčí.