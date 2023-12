Nucení k pojídání vlastního masa, kopání hrobu, hodiny věznění v psích klecích, bití, ponižovaní a další útrapy prožívali osmiletý Ondřej a jeho o dva roky starší bratr Jakub. To je jen část utrpení, které museli podle žaloby snášet nejen od své matky, jedenatřicetileté Kláry Mauerové, ale i dalších pěti lidí. Jeden z nejotřesnějších případů v historii české kriminalistiky, kterému se přezdívá kauza Kuřim, v úterý otevřel brněnský krajský soud.

Na lavici obžalovaných usedla kromě matky týraných dětí také její sestra Kateřina a Barbora Škrlová. K tyranům patřili podle žaloby i Jan Turek, Jan Škrla a Hana Bašová. Ta se procesu nezúčastnila a požádala o jednání v nepřítomnosti. Žaloba všechny viní z pěti trestných činů. Kromě týrání svěřené osoby je to spolupachatelství, zbavení osobní svobody, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek. Obžalovaným hrozí až dvanáctileté vězení.

ONLINE REPORTÁŽ JE NÍŽE

„Šestice lidí týrala chlapce od léta 2006 do začátku loňského května nejen v Brně a Kuřimi, ale i například na chatě ve Veverské Bítýšce. K týrání si dokonce pořídili psí klece, kam chlapce zavřeli,“ přednesla v žalobě státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Ondřej a Jakub byli v klecích zavření tak, že se nemohli moc hýbat, v klecích také museli kálet a močit do připravených misek. „Obžalovaní je učili vulgární básně, které se museli naučit nazpaměť. Pokud jim vypadly verše, řezali je vidličkami a odřezávali kusy masa z těla. Ty museli pak jíst,“ tvrdí žalobkyně.

Monolog krkavčí matky

Prostor k vyjádření dostala včera jen Klára Mauerová. A náležitě ho využila. Mluvila totiž více než pět a půl hodiny. „Souhlasím s obžalobou. Ano udělala jsem to. Ubližovala jsem vlastním dětem, přestože jsme to nechtěla dělat,“ řekla plačtivým hlasem matka týraných dětí. Týrala je v zájmu tajemné Aničky, kterou chtěla dostat do své péče. Tehdy netušila, že je to ve skutečnosti dospělá žena, třiatřicetiletá Barbora Škrlová.

Mauerová tvrdí, že potkala Aničku v létě 2005 při jedné hře kdesi v lese na Vysočině. „Sestra Kateřina řekla, že je to hra pod režií organizace a že v lese potkám člověka. Byla tam Anička. Mluvila česky, ale proplétala to s norštinou. Hodně malovala. Na všech obrázcích byli lidé od krve, kteří měli zvýrazněné oči,“ uvedla žena.

Postupem času se na Aničku víc a víc fixovala. Všechno, co s ní měla dělat, určoval Mauerové Doktor. Tím byla podle policejního vyšetřování sestra Kateřina. Doktor s Klárou komunikoval výhradně e-mailem a přes SMS. Doktor také uděloval Mauerové pokyny, jak má vychovávat děti, které byly podle něj zkažené. „Když kluci neposlouchali, musela jsem je zbít. Doktor také chtěl, aby byli chlapci od sebe. Měl strach, že zářijový termín, kdy měl Městský soud v Brně rozhodovat o identitě Aničky, nestihneme. Chtěl vývoj chlapců urychlit a vzal výchovu do svých rukou,“ vzpomíná Mauerová na léto 2006, kdy podle žaloby bestiální týraní započalo.

Anička alias Barbora Škrlová byla podle výpovědi Kláry Mauerové „dokonalé dítě“. Všeho si vážila a prý poslouchala na slovo. „Na kluky vypracoval Doktor plán. Chtěl mi ukázat, že když jeho organizace vychovala Aničku a zvládne i kluky. Součástí plánu bylo i to, že se nesměli stýkat s otcem a prarodiči,“ potvrdila Mauerová soudu. Matka týraných chlapců se také soudu přiznala, že Ondřeje a Jakuba denně bila holí, rákoskou, bambusovou tyčí, řemenem nebo švihadlem. „Doktor řekl, že musíme začít výchovu šokem. Kluky nesmělo ani napadnout, že nebudou poslouchat,“ uvedla.

Ondřej s Jakubem budou mít podle žaloby doživotní traumatické zážitky. „V péči psychologů budou dlouho, možná až do konce života,“ poznamenala Zámoravcová. O utrpení navíc svědčí mnoho jizev, které na těle objevili soudní znalci.

Druhý díl ve středu

Proces bude pokračovat ve středu. Vypovídat by měla Kateřina Mauerová, Barbora Škrlová, její bratr Jan Škrla a Jan Turek.



ÚTERNÍ ON LINE ZE SOUDNÍ SÍNĚ

16:00 - Hlavní líčení je pro dnešek skončeno.

15:57 - Po pěti a půl hodinách výpovědi odmítla Klára Mauerová odpovídat na otázky obhájců.

15:31 - Klára Mauerová už vypovídá pět hodin. Do tohoto časového údaje není započítaná přestávka na oběd. Zatímco trestní senát brněnského krajského soudu nemá žádné otázky, přes půl hodiny zpovídá Mauerovou státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Jakmile skončí ona, začne se Mauerové ptát šest obhájců.

15:06 - Soudce se Kláry Mauerové ptá, jaký má teď vztah se svou sestrou Kateřinou a Barborou Škrlovou. "Nerozumím otázce. Bolí mě to," řekla Mauerová. Nyní má na otázky prostor státní zástupkyně. Ta se ptá na osobu Doktora a chce po Mauerové, aby jí o něm řekla bližší podrobnosti. "Nepochybovala jsem o tom, že doktor je doktor. Nezjišťovala jsem, jaké má vzdělání. Viděla jsem jen jeho diplomatický průkaz," řekla matka týraných chlapců. Z její výpovědi je patrné, že ji ani nevzrušoval fakt, že s Doktorem komunikuje pouze přes SMS zprávy nebo e-mailem.

15:03 - "Bůh vidí vaši snahu. To byla nejčastější slova Doktora," vzpomíná Klára Mauerová na textové zprávy člověka, kterého viděla jen dvakrát. Doktor byl ve skutečnosti její sestra Kateřina. To však Klára vůbec nevěděla.

14:58 - Soudce se ptá Kláry Mauerové na kontakt s nějakou náboženskou skupinou. Klára tvrdí, že se s žádnou nesetkala. "Bulvár se něčeho chytil. O náboženské uskupení nebo sektu se nejednalo. Bavili jsme se jen o víře," zdůraznila Mauerová. O Hnutí Grálu četla až ve vazbě. "Před tím jsem se s tím nesetkala. Četla jsem duchovní literaturu, například Cestu světla. To byla spíše knížka pro Aničku. Nahrála jsem jí to a ona si to pouštěla vždycky, když jela s Katkou do nemocnice," říká Mauerová.

14:19 - Legalizace Aničky v Česku vyvrcholila loni 26. března před brněnským městským soudem. "Všechno zrežíroval Doktor. Dokonce domluvil i herce Viktora Skálu, který půjčil na jednání svou prostřední dceru Marušku. Ta pak přišla na soud, aby si soudkyně myslela, že je to skutečné děvče," řekla Klára Mauerová. Lékařské zprávy Aničky alias Barbory Škrlové zařizovala zase Kateřina Mauerová.

14:43 - Klára Mauerová je zpátky. Hovoří dál o okolnostech, které by měly vnést světlo do zapeklité kuřimské kauzy. V kuse mluví už přes čtyři hodiny.

14:35 - Klára Mauerová potřebuje na pět minut přerušit výslech. Soudce její žádosti vyhoví. V doprovodu eskorty opouští Mauerová jednací síň.

14:21 - Když loni sedmého května vtrhla do domu v Kuřimi policie, chtěla vidět dítě. Klára šla nejprve pro Aničku. "Myslela jsem si, že už si pro ni přijeli a pojede do Norska. Volala jsem Doktorovi, ten to nebral. Policie ale nechtěla vidět Aničku, chtěli Ondráška, který byl v komůrce," vzpomíná Mauerová. Anička podle ní dostala hysterický záchvat a začala plakat. "Měla hrozný strach, že mě odvedou pryč a jí se něco stane," vysvětlila matka chlapců srdcervoucí pláč, který znepříjemňoval policii a hasičům zásah.

14:16 - Bydlení v komoře bylo podle hierarchie Organizace. "Musel být nejdřív v komůrce, teprve potom by dostal Ondrášek pokojíček," řekla Klára Mauerová. O tom, že je dítě zavřené v komoře, nedostává teplé jídlo, nemá přístup k pitné vodě a nemůže vykonávat základní hygienické potřeby věděla nejen matka Ondřeje, ale i Kateřina Mauerová. O zavírání do komory prokazatelně věděla i Barbora Škrlová, která se vydávala za třináctiletou Aničku.

14:11 - Klára Mauerová popírá, že by to byla ona, která se objevuje na videozáznamu z babysetu. Ten zaznamenal soused Mauerové, který měl stejný typ chůvičky a který se na kanál napojil. "Ondru jsem svázala. Nekrmila jsem ho. Ten člověk na videozáznamu nejsem já," tvrdí Mauerová. Distancuje se tak od nahrávky, kde je ležící svázané dítě, které krmí ženská ruka. Dítě má plnou pusu a množstvím stravy, které mu kdosi strká do pusy, se málem udáví. "Nevím, kdo to dělal," krčí rameny Mauerová.

14:07 - V komoře pod schody, kde Ondra trávil většinu života od prosince 2006 do 7. května 2007, neměl chlapec vůbec nic. Spal na kartoně, v lepším případě na karimatce. "Sedmého května, kdy ho tam policie našla, ale ležel na holé zemi. Neměl tam ani ten karton," vyčetl soudce krkavčí matce.

14:04 - V době, kdy Klára Mauerová bydlela v Kuřimi, zavírala Ondřeje permanentně do komory pod schody. "Mám tomu rozumět tak, že to byl standard? A že jste ho pustila ven jen za odměnu?" zeptal se obžalované soudce Pavel Göth. Mauerová tiše pokývala hlavou. "Ano, ven šel jen za odměnu," potvrdila matka týraných chlapců.

14:01 - Klára Mauerová se ve svém vyprávění posunula až do prosince 2006, kdy se stěhovala do Kuřimi na Brněnsku. Rodinný domek zajistil a pravidelně platil nájemné tajemný pan Doktor. "O placení jsem se vůbec nestarala. To zařizoval všechno on. Chtěl, aby se tam Anička měla dobře, než si ji zase odveze do Norska," říká Mauerová. S Doktorem komunikovala pouze přes e-mail nebo pomocí SMS zpráv. Policie později zjistila, že e-mailová adresa Doktora a jeho telefonní číslo patří Kateřině Mauerové. Z vyšetřování tak vyplynulo, že Doktor byla Kateřina, která úkoly vymýšlela společně s Barborou Škrlovou. Ta hrála roli jak dítěte, tak tyranky.

13:35 - Po polední přestávce začalo další kolo výslechu Kláry Mauerové. Předseda senátu brněnského krajského soudu Pavel Göth se prodírá jednotlivými body žaloby a Mauerová vysvětluje, co je jí kladeno za vinu. Až doposud souhlasila se všemi body. "Ano, týrala jsem svoje chlapečky," zopakovala matka týraných chlapců.

13:20 - Městský soud v Brně odročil hlavní líčení s lékařkou Milanou Smékalovou na 4. července 2008. Lékařku viní žaloba z toho, že si na tělech týraných chlapců nevšimla znaků týrání a skutečnosti neoznámila policii. Lékařka vinu popřela. Její případ řeší soud odděleně. Trest je totiž mírnější než u lidí, kteří děti přímo týrali.

12:30 - Soudce přerušil soudní líčení na obědovou přestávku do 13:30

12:23 - Žaloba matce týraných chlapců vyčítá i to, že Ondrovi a Jakubovi vyhrožovala, aby o pobytu na chatě ve Veverské Bítýšce nikomu nic neříkali. "Ano, nesměl se nikdo dozvědět, že byli v Ústavu," přiznává Klára Mauerová. Všechno bylo podle ní propletené. "Od začátku do konce se týkala převýchova chlapců Aničky, která měla získat od soudu identitu," vysvětluje Mauerová.

12:15 - Povídání Kláry Mauerové už je dlouhé tři hodiny. Její vzpomínky na týrání vlastních dětí jsou natolik děsivé, že nenechávají klidné ani tváře justiční stráže. V ní jsou tři ženy, které možná mají doma děti. Při výpovědi Mauerové a poslouchání brutálních praktik občas eskorta obrátí oči v sloup.

12:00 - Při zvrhlé převýchově použili obžalovaní nejhorší tresty. Čím bestiálnější a hrůznější, tím víc se jim utrpení chlapců líbilo. Ondra s Jakubem tak prožívali sadistické praktiky. "Doktor vymyslel, že si Jakub odřeže z hýždě kus masa. Pak ho musel sníst," rozplakala se Klára Mauerová nad praktikami, které si v době mučení ani neuvědomovala.

11:57 - Největší bolest zažívali chlapci při pálení cigaretou. "Jsem nekuřačka, cigarety proto přivezla Katka. Pálili je na stehnech. Já to nedokázala. To jediné mi nedělalo dobře," hájí se Klára Mauerová. Ondra s Jakubem na chatě ve Veverské Bítýšce trpěli minimálně čtyři dny. Pak jejich matka onemocněla a musela se vrátit do Brna. Nejela však do pronajaté vily v Kuřimi na Brněnsku, ale do bytu rodičů v Krásného ulici v brněnských Židenicicích. Jakmile se uzdravila, odjela s chlapci na chatu znovu. "To mělo být finále převýchovy. Doktor říkal, že už to nebude dlouho trvat. Navíc mě ujišťoval, že ona převýchova má vědecké základy. Léčba šokem. Myslím, že tak tomu říkal," vzpomíná matka týraných chlapců. Tím, že kluci prožijí hrůzu a bolest se mělo chování kluků zlepšit. "Všechny bolestivé úkoly vymýšlel Doktor, já na to neměla fantazii," dodala.

11:40 - Zatímco kluci trpěli v klecích na chatě za Brnem, Anička alias Barbora Škrlová se vzpamatovávala z norské anabáze. "Chodila většinou po čtyřech a moc nemluvila," říká Klára Mauerová. Děsivé zážitky z Norska někdy v domnělé Aničce vyvolávaly zvláštní reakce. "V televizi například viděla prase. Najednou začala chodit po čtyřech, mluvila norsky a byla blízko zdi. Přišlo mě, že si kryla záda," popisuje Mauerová pochody Barbory Škrlové.

11:35 - Na chatě ve Veverské Bítýšce vykopali obžalovaní pro Jakuba dokonce hrob. "Ondřej pořád křičel a Doktor nevěděl co s tím. Proto přišel s myšlenkou, že se vykope hrob. Do něj si lehl Jakub, který předstíral, že je mrtvý. Katka vykopala za stavením jámu. Jakubovi jsem pak přikázala, aby si do díry lehl a předstíral mrtvolu. Pak jsem dovedla Ondru. Toho mrtvý bratr vyděsil. Řekla jsem mu, že se dá ještě zachránit, ale že musí být hodný," popsala Mauerová děsívé chvíle, které museli prožívat dva malí chlapci.

11:25 - Předseda senátu Pavel Göth poslouchá už více než dvouhodinové vyprávění Kláry Mauerové. To bedlivě poslouchají kromě státní zástupkyně, obhájců a ostatních obžalovaných také lidé v zaplněné soudní síni. V ní chybí rodiny obžalovaných. Důvod? Všechny chce soud vyslechnout jako svědky. Trestní řád proto nedovoluje, aby byli svědkové před svým výslechem v jednacím sále.

11:22 - Klára Mauerová se rovněž přiznala, že před odjezdem na chatu věděla, co se bude dít. "Byl to Ústav na převýchovu dětí. Netušila jsem však, že to tam bude tak strašné. Přesto jsem byla připravená instrukce Doktora bezezbytku naplnit," uvádí matka týraných chlapců. Soudu potvrdila také to, že všechna zvěrstva, která popisuje obžaloba, se na chatě skutečně stala. "Byla jsem u všeho. Kromě pálení cigaretou. To jsem nezvládla," dodala Mauerová.

11:16 - Instrukce, které se týkaly nového a bestiálnějšího týrání, vozila denně na chatu za Brnem Kateřina Mauerová. "Nebyla jsem oblečená jako matka, protože kluci měli pochopit rozdíl, že já nejsem já. Oblékla jsem se do vytahaného trička, elasťáků, na hlavě jsme měla šátek. Vůbec jsem se nenamalovala. Musela jsem mluvit drsně, chovala jsem se hrubě. To mi vadilo. Nikdy jsem se takhle nechovala. Ondrášek a Kubík byli v klecích. Každý v jiném pokoji," popisuje Klára Mauerová pobyt na chatě, který měl chlapce totálně převychovat. Silou a přesně podle návodu Organizace. "Klece dovezla moje sestra Katka. Nevím, kde je vzala. Přivezla je hned poté, co jsme na chatu přijeli. Klece byly dohromady čtyři. Byly plastové i z kovu," říká.

11:07 - Klára Mauerová nyní vzpomíná na šokující týrání na chatě u Veverské Bítýšky. Tam Ondřej s Jakubem snášeli nejhorší utrpení. "Doktor řekl, že to bude trvat týden, maximálně pět dní. Řeklo se dětem, že půjdou do ústavu, kde padnou na dno a v hlavě se jim uspořádají hodnoty. Tam mě nesměli říkat ani maminko. Kdykoliv jsem pocítila, že si něco dovolí, musela jsem je bít," vypráví matka chlapců o děsivém mučení. V dřevěném stavení děti podle žaloby málem zemřely. Šestice obžalovaných je tam kromě surového bití a zavírání do psích klecí dokonce topili, pálili cigaretami a nutili kluky k tomu, aby si řezali z těla kusy masa. Do ran jim pak obžalovaní přikládali spáleniny, které chlapcům působily obzvláštní bolest.

10:57 - Anička alias Barbora Škrlová byla podle výpovědi Kláry Mauerové "dokonalé dítě". Všeho si vážila a prý poslouchala na slovo. "Na kluky vypracoval Doktor plán. Chtěl mi ukázat, že když organizace vychovala Aničku, zvládne i kluky. Součástí plánu bylo i to, že se nesměli stýkat s otcem a prarodiči," potvrdila Mauerová soudu. Matka týraných chlapců se také soudu přiznala, že Ondřeje a Jakuba denně bila holí, rákoskou, bambusovou tyčí, řemenem nebo švihadlem. "Doktor řekl, že musíme začít výchovu šokem. Kluky nesmělo ani napadnout, že nebudou poslouchat," uvádí.

10:53 - Záhadný Pan Doktor udělil Kláře Mauerové pokyny, jak má vychovávat děti, které byly podle něj zkažené. "Když kluci neposlouchali, musela jsem je zbít. Doktor také chtěl, aby byli chlapci od sebe. Měl strach, že zářijový termín, kdy měl Městský soud v Brně rozhodovat o identitě Aničky, nestihneme. Chtěl vývoj chlapců urychlit a vzal výchovu do svých rukou," vzpomíná Mauerová na léto 2006, kdy podle žaloby bestiální týraní započalo.

10:44 - Vyprávění o strastiplném příběhu Aničky, který Klára Mauerová vypráví už téměř hodinu a půl, soudce přibrzdil. Chce vědět, proč týrala Ondřeje a Jakuba. "Zlom nastal ve chvíli, kdy jsme museli Aničce udělat identitu. Kluci zlobili a já je musela oddělit. Pan Doktor mi dal instrukce a nabídl mi, že mi pomůže s výchovou chlapců. Kluci už jsou prý velcí a najeli na špatnou cestu," říká Mauerová

10:32 - U Městského soudu v Brně nyní začíná proces, který s kuřimskou kauzou souvisí. Soud řeší případ lékařky Milany Smékalové, která nepoznala na tělech Ondřeje a Jakuba stopy týrání. Ženě hrozí až tři roky vězení.

10:04 - V Norsku byl podle Mauerové muž, který měl založenou firmu na prodej dětí. "Prodával je klientům, i těm, kteří si přáli sadomasochismus. Anička říkala, že je balili jako dárek," tvrdí Klára.

10:02 - Klára Mauerová se poznala s "doktorem" před dvěma lety. Byl u ní na návštěvě kvůli Aničce. Tehdy v jeho kufříku našla složku. "Byl tam rodný list Aničky. Narodila se v Oslu. Pak tam byla diplomatická karta Doktora. Také jsem ve složce našla plno fotografií. Byly na nich nožičky a ručičky dětí bez obličeje. Také jsem tam objevila výstřižky z novin. Články pojednávaly o ztracených dětech. Byly tam i jejich fotky," popisuje Mauerová.

9:52 - Matka týraných chlapců stále častěji skloňuje slovo "doktor". Tím prý byl muž, který se staral o Aničku. Hlavně sledoval její zdravotní stav. "Měla leukémii. Doktor ji například odvezl do Norska na intenzivní léčbu. Vrátila se po půl roce s vyholenou hlavou a kruhy pod očima," vzpomíná Mauerová.

9:40 - Z výpovědi Kláry Mauerové vyplývá, že Barbora Škrlová byla v Norsku několikrát. "Organizace s ní dělala hrozné děti. Bála se, že ji u mě najdou a že ji zastřelí. Pořád se třásla a já o ni měla strach. Dokonce nevěděla, co je slovo maminka," tvrdí Mauerová roztřeseným hlasem.

9:36 - Klára tvrdí, že potkala Aničku při jedné hře kdesi v lese na Vysočině. "Sestra Kateřina řekla, že je to hra pod režií organizace a že v lese potkám člověka. Byla tam Anička. Mluvila česky, ale proplétala to s norštinou. Hodně malovala. Na všech obrázcích byli lidé od krve, kteří měli zvýrazněné oči," říká Klára Mauerová.

9:29 - Klára Mauerová ve své výpovědi tvrdí, že k mučení dětí ji nutili jiní. "Nikdy jsem si neřekla, že teď mé chlapečky zbiji. Nebylo to z mého popudu," hájí se matka Ondřeje a Jakuba. Zlom podle ní nastal před třemi lety, kdy poznala Aničku. O té je stále přesvědčena, že je to dítě a ne dospělá žena.

9:20 - "Souhlasím s obžalobou," pronesla plačtivě Klára Mauerová. Ve vazební věznici zhubla minimálně o deset kilogramů. "Ubližovala jsem vlastním dětem, nechtěla jsem to dělat," řekla.

9:18 - Jako první bude vypovídat matka týraných chlapců, jedenatřicetiletá Klára Mauerová.

9:16 - Soudce vykázal matku Barbory Škrlové ze soudní síně.

9:14 - Po přednesení obžaloby ukončil předseda senátu přímý přenos a televizní záznamy. Od této chvíle je jednání veřejně, nesmí se však v soudní síni natáčet.

9:13 - Opatrovnice bratrů uplatnila nárok na náhradu škody. Bolestné pro Ondřeje 320 tisíc korun, Jakub by měl dostat 240 tisíc korun.

9:02 - Státní zástupkyně přednáší obžalobu. V ní jsou hrůzné podrobnosti surového týrání bratrů, dnes osmiletého Ondřeje a jeho o dva roky staršího bratra Jakuba.

8:50 - Soudce se poradil se senátem. Usnesení - jednání je veřejné! "Nejedná se o utajované informace," zdůvodnil Göth. Podle soudu se v novinách a v televizi vysílalo téměř všechno, od policie unikaly informace. "Není důvod to teď tajit," dodal Göth.



8:48 - K návrhu na neveřejný proces se připojují i další obhájci.

8:46 - "Trvám na návrhu. Veřejný proces není v tomto případě vhodný. Důkazy jsou otřesné, ohrožen je psychický vývoj dětí," zdůrazňuje státní zástupkyně. Podle ní jsou děti terčem posměchu ve škole.

8:45 - Předseda senátu brněnského krajského soudu Pavel Göth zahájil proces. Toho se nezúčastní Hana Bašová. Požádala o jednání v nepřítomnosti, čemuž soud vyhověl. Státní zástupkyně žádá o neveřejný proces. K tomu se připojil i obhájce Kláry Mauerové.

8:40 - Nyní se rozplakala i Barbora Škrlová. V ruce svírá složku s papíry, utírá si oči a pláče.

8:39 - Klára Mauerová se rozplakala, Barbora Škrlová má slzy na krajíčku.

8:38 - Do soudní síně dorazili všichni obžalovaní. Proces může začít.

8:17 - V největší soudní síni, kterou má brněnský krajský soud k dispozici, je více než šedesát míst pro veřejnost. Větší polovinu si už týden dopředu zamluvili novináři ze všech celostátních i regionálních médií. Otázkou však zůstává, zda bude proces veřejný či nikoliv. Krajské státní zastupitelství chce totiž ochránit svědky, kterých by mělo být zhruba šedesát.

8:14 - Z brněnské vazební věznice přijela speciální dodávka. Z ní před okamžikem vystoupila matka týraných chlapců Klára Mauerová, její sestra Kateřina a Barbora Škrlová. Eskorta všechny tři ženy odvedla do cely, kde vyčkají do začátku procesu.

Kdo stane před soudem jako obžalovaný