Spolupracující obviněný v kauze Stoka Saman El-Talabani vypovídal v úterý ráno u Krajského soudu v Brně. Podnikatel detailně popsal, jak se manipulovalo se zakázkami pro radnici Brna-středu. Na rozkrývání případu spolupracoval El-Talabani od začátku.

Úterní jednání u Krajského soudu v Brně v kauze Stoka. | Foto: Terezie Sekáčová

Úplatky měl obžalovaný vybírat od firem za předem domluvené zakázky. „Většinou to bylo deset procent z celkové částky, někdy i dvanáct. Byly to zakázky do pěti nebo šesti milionů. Polovinu dostal Jiří Švachula, druhou jsme si rozdělili s Pavlem Ovčarčinem,“ přiznal El-Talabani.