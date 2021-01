Na investičním odboru brněnské radnice působila svědkyně i v době, kdy byl jejím přímým nadřízeným Petr Liškutin, jenž v případu figuruje jako obžalovaný. Uvedla, že se systém pro zadávání veřejných zakázek několikrát upravoval, a proto k němu měli přístup pouze vybraní lidé. K jejich zveřejňování se však v době, kdy podle obžaloby organizovaná skupina se zakázkami manipulovala, používal téměř výhradně elektronický systém E-ZAK. „Bylo období, kdy jsme zakázku vyhlásili a přihlásit se mohl kdokoliv, což bylo administrativně velmi složité,“ vypověděla žena. Tehdejší vedoucí odboru Liškutin proto s hlavním obžalovaným Švachulou usilovali o změnu směrnice, která by proces zveřejňování usnadnila.

Pozdější postup tak sice zadávání zakázek do databáze E-ZAK umožňoval, svědkyně však od Liškutina dopředu dostávala seznam tří firem, které v systému automaticky zveřejňovala. „Nevím, podle čeho se firmy vybíraly. Kromě nich se ale mohl přihlásit kdokoliv,“ vysvětlila. Nabídky měly na podatelnu chodit zpravidla v papírových obálkách, které poté svědkyně uchovávala ve své kanceláři až do doby, kdy měla zasednout hodnotící komise. Společnosti se sice podle její výpovědi mnohdy opakovaly, popřela však, že by se jednalo o něco neobvyklého.

Hlavní líčení pokračovalo v prvním lednovém týdnu po téměř dvouměsíční pauze způsobené nepříznivou situací kolem pandemie koronaviru. Bývalý politik Jiří Švachula se po svém říjnovém propuštění z vazby objevil u soudu pouze s kotníkovým hlídacím náramkem. Rozkrývání údajné korupce na brněnské radnici pokračuje 14. ledna výslechem dalších svědků.

TEREZIE SEKÁČOVÁ