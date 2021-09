Švachula svou vinu od začátku popírá. Jeho obhájce Kárim Titz současně uvedl, že proti němu vyjma výpovědi podnikatele Samana El-Talabaniho neexistují žádné přímé důkazy. „El-Talabani byl Městským soudem v Brně pravomocně odsouzen za nebezpečné vyhrožování a přečin křivého obvinění. Krajský soud v Brně jej odsoudil za zvlášť závažný zločin zkrácení daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny,“ konstatoval Švachulův obhájce Titz.

Za účast ve zločinecké skupině, přijetí úplatku a další trestné činy nyní El-Talabanimu hrozí čtyři a půl roku vězení a peněžitý trest. Žalobkyně však ve své závěrečné řeči poukázala především na El-Talabaniho výpověď, jež měla objasňování kauzy usnadnit. „Je třeba zdůraznit, že Saman El-Talabani přistoupil ke spolupráci v době, kdy nevěděl, že jsou jeho rozhovory nahrávány. Pravdivost výpovědi potvrdily i listinné materiály zajištěné při domovních prohlídkách nebo sjetiny faktur městských částí,“ uvedla v pondělí státní zástupkyně Jana Vítková.

Jedenáct obžalovaných mělo v čele s někdejším podnikatelem a radním hnutí ANO Jiřím Švachulou úmyslně navyšovat cenu veřejných zakázek, jež později získávaly předem dohodnuté firmy. Společnosti obžalovaným následně odvedly zpravidla deset procent ceny zakázky, které si mezi sebou přerozdělili. „Většinou to bylo deset procent z celkové částky, někdy i dvanáct. Byly to zakázky do pěti nebo šesti milionů. Polovinu dostal Jiří Švachula, druhou jsme si rozdělili s Pavlem Ovčarčinem,“ popsal machinace s veřejnými zakázkami již dříve Saman El-Talabani.

Vysoké tresty

Závěrečné řeči přednesli kromě obžaloby také obhájci obžalovaných. V případě spolupracujících obviněných, mezi něž patří právě El-Talabani, podnikatelé Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka a bývalý vedoucí technik správy nemovitostí městské části Petr Kosmák, obhájci shodně upozornili na přínos výpovědí obžalovaných pro rozpletení kauzy. „Doznání a spolupráce zřetelně přispěla k tomu, že byl případ objasněn,“ zmínil obhájce Samana El-Talabaniho Robert Scigiel.

V závěrečné řeči navrhla státní zástupkyně Jana Vítková obžalovanému Jiřímu Švachulovi trest odnětí svobody ve výši čtrnáct let, El-Talabanimu souhrnný trest čtyři a půl roku za mřížemi. Ovčarčinovi navrhla žalobkyně souhrnný trest ve výši sedm a půl roku ve vězení. Spolupracujícím obviněným Smolkovi s Kosmákem navrhla Vítková dva a tři roky za mřížemi s podmíněným odkladem. Bývalému vedoucímu investičního odboru Brna-středu Petru Liškutinovi hrozí třináct let, podnikatelům Petru Kaláškovi a Ivanu Trunečkovi shodně dvanáct roků.

Na úplatcích si měli obžalovaní dohromady vydělat víc než sto čtyřicet milionů korun. Krajský soud v Brně případ projednává od loňského září, obžalobě čelí jedenáct lidí a dvě firmy. Hlavní větev kauzy údajně přesahuje z radnice městské části Brno-střed až do celostátních orgánů. Kromě machinací se stamilionovými zakázkami je Jiří Švachula podezřelý také z ovládnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž, kde až do svého zatčení v roce 2019 působil v rozkladové komisi. Hlavní líčení pokračuje v úterý dalšími závěrečnými řečmi.