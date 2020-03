Šestatřicetiletý automechanik Flodr se v noci na prvního května pohádal s přítelkyní. Zavolala na něj policii a on, přestože neměl platný řidičský průkaz, odjel z domu stříbrným fordem. Když odbočoval, zavadil o Kolegera zrcátkem. „Rozhazoval rukama. To mě naštvalo, otočil jsem auto, na jedničku se rozjel prudce proti němu a srazil jsem ho,“ popsal Flodr při soudním líčení v polovině února. Po činu následně z místa ujel.

Sražený voják měl prasklou lebku, otok mozku, vykloubené rameno a krvácení do mozku. Do nemocnice ho převezli v kritickém stavu. Dva týdny byl v umělém spánku a lékaři ho několikrát operovali. „Na začátku se čekalo, jestli vůbec přežije. Pak se to zlepšilo, ale myslím, že bude mít trvalé následky,“ uvedla svědkyně.

Řidiče zatkli policisté až dva měsíce po činu, a to díky záznamu z bezpečnostních kamer. „Střetová rychlost vozidla byla asi třiatřicet kilometrů v hodině, jel v protisměru. Rychlost, při které došlo k odpoutání chodce od vozidla byla přibližně třiačtyřicet kilometrů,“ popsal soudní znalec v oboru dopravy Lubomír Sedlák.

V době činu byl Flodr v podmínce. Také se přiznal, že dva dny před ním si dal pervitin. Za pokus o vraždu a legalizaci výnosů z trestné činnosti uložil sudce Flodrovi souhrnný trest dvanáct a půl roku ve věznici se zvýšenou ostrahou a zákaz řízení na deset let. Vojenské pojišťovně musí zaplatit skoro 180 tisíc, 780 tisíc pak má zaplatit Kolegarovi.

Rozsudek není pravomocný.

JANA TOMALOVÁ