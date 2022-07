„To ona mě seznámila s Tomášem Klukou. Tomu jsem poté napsala, že je dívce pouze třináct let. On ale věřil jí. Jemu totiž dál lhala v tom, že má jednadvacet," sdělila mladá žena, které se oběť často svěřovala. Školačka tvrdila opak.

Podle ženy si třináctiletá dívka už předtím vybírala pro známost muže podobného věku jako obžalovaný Kluka. „Od desíti se tahá se staršími chlapy. Nahé fotky posílala více mužům, měla kvůli tomu založené dva profily na Facebooku," doplnila svědkyně.

Kluka je obžalovaný ze znásilnění a z dalších trestných činů, které měl spáchat na nezletilých dívkách. „Za účelem vlastního sexuálního uspokojení požadoval po nezletilých děvčatech poskytnutí obnažených fotek a videí, které pak vědomě uchovával ve svém telefonu. Ohrozil také mravní vývoj nezletilé tím, že jí nedovolil řádně plnit školní docházku," vyjmenovala státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Hrozba kudlou kvůli sexu se třináctiletou. Muž s ní uprchl z Brna do Maďarska

Muž měl školačku znásilnit loni v malém maďarském městě Vác, kam s dívkou uprchl na konci srpna. Zdrželi se tam až do začátku září, kdy už měla dívka chodit do školy. Na ubytování v Maďarsku dvojice neměla peníze, proto přespávala v opuštěném karavanu. V něm měl Kluka podle obžaloby opakovaně s dívkou pohlavní styk. Ten si vynucoval za pomocí kudly, kterou dal pokaždé dívce ke krku. Po návratu do České republiky muže zadržela policie.

Obžalovaný se cítí nevinný. „Žádnou kudlu jsem u sebe neměl a ke styku jsem ji nikdy nenutil. Skutečný věk jsem se dozvěděl až poslední den na výletě v Maďarsku," řekl Kluka. První sexuální styk s touto dívkou měl už v České republice. Měl být z obou stran dobrovolný.

Dívka aktuálně bydlí se svou matkou, oba rodiče se před pár lety rozvedli. „V reakci na stresovou situaci se moje dcera začala bát dospělých mužů. Má také různé halucinace spojené s Klukou. Třeba se jí zdá, že je přímo v bytě," vylíčila matka.

Otec svou dceru popsal u soudu jako milou holku. „Ve společnosti je velmi populární. I kvůli tomu jí bylo líto, že se nemohla rovnou po prázdninách potkat se svými spolužáky ve třídě," řekl. Za jejím záškoláctvím podle něj stojí právě Kluka.

Při středečním jednání zazněly také výpovědi dalších obětí, po kterých měl Kluka požadovat nahé fotografie a videa. Všechny dívky byly v té době nezletilé. „Vyhrožoval mi tím, že si se mnou přestane psát. Hodně mi na něm záleželo, tak jsem mu fotky poslala," řekla šestnáctiletá oběť, se kterou komunikoval přes Facebook. Další oběť uvedla, že ji k poslání fotek přemluvil, a protože do něj byla zamilovaná, choulostivé fotografie mu zaslala.

K obvinění se vyjádřila také sestra obžalovaného Kluky. „Záměrně vyhledával ženy pod patnáct let. Fotografie mu ale zasílaly samy," prohlásila.

Kluka pochází z ekonomicky nestabilní rodiny z šesti sourozenců. Má základní vzdělání a aktuálně pobírá invalidní důchod. „Je to klidný člověk, určitě by nebyl schopný někomu ublížit," zdůraznila sestra obžalovaného.

Obhajoba si přeje, aby u soudu osobně vypovídala také třináctiletá žákyně. Obhájce ji podezřívá ze lhaní. Rozsudek má padnout v srpnu. V případě odsouzení hrozí obžalovanému za znásilnění nezletilé až dvanáct let vězení. Zatím zůstává ve vazbě.

BARBORA VOZKOVÁ