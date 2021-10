Vzniklou situaci nenechala bez povšimnutí osmatřicetiletá žena a známou mladšího muže uhodila do obličeje, čímž jí rozbila dioptrické brýle v hodnotě sedmi tisíc korun. „Nikdo z cestujících ošetření nepožadoval, a tak hlídka následně oslovila také řidičku," pokračoval Šoba.

Dozvuky předchozího konfliktu zaznamenala i hlídka městské policie, která na místo dorazila a vyzvala dva páry, které se v tu dobu slovně urážely a obviňovaly k uklidnění. „Znesvářené strany jsme od sebe oddělili a zajímali se o přesný souběh událostí. Vše mělo začít tím, že třiačtyřicetiletý muž udeřil třiadvacetiletého pasažéra do obličeje, a ten ho v obraně kopl," přiblížil v neděli mluvčí strážníků Pavel Šoba.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.