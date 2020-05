Zneužití koronavirové nákazy ke zvýšení sledovanosti vlastního profilu ve virtuální realitě zafungovalo. "Návštěvnost jeho účtu se opravdu zvýšila. Během krátké doby jeho profil sledovalo o tři tisíce lidí víc než předtím," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Lživá informace se však dostala i k zaměstnancům zmiňované výrobny, kteří si takové obvinění nenechali líbit a udali majitele účtu na policii. "Kriminalisté zjistili, že žádná nákaza mezi zaměstnanci nebyla. Autor příspěvku se pak při výslechu přiznal, že pracoval s neověřenou informací," dodal mluvčí.

Podle psychologa Jiřího Brančíka vedl muže k činu zřejmě nedostatek předvídavosti. "Měl by už ve svém věku vědět, že podobné věci se nedělají. U těchto lidí také záleží na výchově v rodině, kde by mu měli vštěpovat, co se smí a nesmí," uvedl psycholog.

Mladík se také možná podle něj chtěl udělat zajímavým a teď za to čelí obvinění z šíření poplašné zprávy. "Za tento trestný čin mu v době nouzového stavu hrozí dva až osm let vězení," dodal policejní mluvčí.