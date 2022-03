V Ostravské ulici si zloděj odnesl přibližně třicet metrů kabelů. tady byla škoda třicet tisíc korun. Na dalších deset tisíc se pak vyšplhala oprava poškozeného osvětlení u zastávky Tkalcovská. Neznámý vandal tam založil oheň, který poškodil i kabely. Požár museli zlikvidovat hasiči.

Řádění zlodějů na opravované železnici u Adamova: ukradli přes 200 litrů nafty

Policisté při vyšetřování prověřují i sběrny a místa, kde se vyskytují drogově závislí či lidé s kriminální minulostí „Za krádež jim hrozí až dva roky vězení, v případě poškození a ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení, kam lze veřejné osvětlení také zařadit, pak až tři roky,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. V případě, že by při krádeži zloději vyřadili z provozu například zabezpečení vlakového přejezdu, lze hovořit i o obecném ohrožení se sazbou až osmi let ve vězení.

Technické sítě Brno stejně jako další firmy nemají moc možností, jak se krádežím kabelů bránit. Ani kamerové systémy a bezpečnostní firmy kov před zloději neochrání na sto procent. „Abychom docílili stoprocentní ochrany před krádeží, musela by se kabelová vedení do země zabetonovat. To ale z provozních důvodů není reálné. Na některých místech jsou tak kabely pokládány do země bez chrániček, což na jednu stranu znesnadňuje jejich odcizení, ale jsou také náchylnější k mechanickému poškození například při výkopových pracích,“ vysvětlil Šaroun.