Podle státního zástupce Roberta Hanuše je z důkazů jasné, že daný večer byl obžalovaný velice agresivní, a to fyzicky i slovně. Poté, co požil alkohol a marihuanu, se dostal do konfliktu s kolegou, který vedl pracovní docházku obviněného.

Cizinec svého kolegu poprvé napadl venku před ubytovnou v Mládežnické ulici ve Velkých Opatovicích. Udeřil ho do obličeje tak silně, že mu vyrazil zuby. Po chvíli za ním přišel do jeho pokoje, údajně proto, aby se s ním usmířil.

„V té chvíli se ke mně ale choval škaredě, říkal mi ku… U nás je to velice škaredé slovo. Z jeho stolku jsem sebral vysunovací nůž. Byl jsem v takovém stavu, že jsem se nekontroloval, asi ve mně pracoval ďábel,“ popisoval událost obžalovaný.

Zraněný zůstal v pokoji

Poškozeného znovu opakovaně udeřil do obličeje a řízl ho nožem do krku. Pak odešel a nechal zraněného muže samotného v pokoji. Poškozený byl až další den převezen do Boskovické nemocnice, kde jej lékaři museli operovat.

Podle psychiatrického posudku znalkyně Barbory Talové není obviněný nebezpečný, nemá žádnou poruchu a nevyžaduje léčení. Kladně se k jeho chování na ubytovně vyjádřil také jeden ze svědků, který Moldavce s jeho dalšími dvěma kamarády vezl ten večer do hospody.

„Znám ho jen od vidění z ubytovny. Všichni tři Moldavané se chovali se normálně, nebyli problémoví, uklízeli po sobě a nevyvolávali spory," popsal svědek.

Obžalovanému hrozilo za zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu deset až osmnáct let vězení. Státní zástupce Hanuš požadoval minimálně patnáctiletý trest. Obhájce nicméně poukázal na to, že se muž k činu přiznal, spolupracoval s vyšetřovateli a dosud nebyl na území Česka nijak trestně stíhán.

Navíc nad svým jednáním několikrát projevil lítost. „Jako by mě na to osud naváděl, jako by to bylo dopředu dané. Teď už to nejsem schopen zvrátit, co se stalo, stalo se. Lituji a poškozenému se omlouvám. Jsem si vědom toho, že trest, který mi bude udělen, musím přijmout," kál se obžalovaný na pondělním jednání.

Jak vysoký trest?

Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská ho odsoudila k deseti a půl letům vězení. „Soud vzal v úvahu skutečnost, že čin zůstal ve stadiu pokusu. Rozsah a způsob zranění ve škále podobných činů není až tak závažný. Na pana obžalovaného je třeba hledět jako na osobu bezúhonnou, doznal se a litoval," zdůvodnila rozsudek Bordovská.

Po skončení trestu bude cizinec vyhoštěn z České republiky. Navíc musí zdravotní pojišťovně poškozeného zaplatit náhradu škody ve výši osmnácti tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obviněný si ponechali lhůtu na podání odvolání.