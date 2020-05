Mladík přežil jen díky mobilní aplikaci. Do konce života se však o sebe kvůli těžkému poranění mozku sám nepostará.

Marek V. podle žalobkyně Zuzany Zámoravcové vylákal loni v únoru poškozeného ven z bytu s tím, že mu prodá zmíněný tabák za 140 tisíc korun. "Na ulici ho pak Patrik I. třikrát udeřil baseballovou pálkou do hlavy. Pak mu natáhli na hlavu igelitový pytel tak, že nemohl dýchat a odvezli ho luxusním autem obžalovaného Vietnamce Trana do lesa u Bílovic nad Svitavou na Brněnsku, kde po něm Marek V. a Patrik I. chtěli peníze," uvedla žalobkyně.

Pak mladíkovi, který až do osudného dne studoval vysokou školu v Praze, vpravili do těla extázi, kopali do něho a nechali ho tam ležet. "Přitom věděli, že poškozený by tam mohl vzhledem k nízkým teplotám umrznout," řekla žalobkyně s tím, že muž utrpěl tržné rány na hlavě, měl roztržený ušní bubínek a kvůli zlomeninám lebky utrpěl krvácení do mozku.

Po odjezdu z lesa si muži měli rozdělit 140 tisíc, které mladíkovi uloupili. Patrik I. a Tran dostali po sedmi tisícovkách, o zbylých 126 tisíc se rozdělili Marek V. a Vojtěch H.

Oběť našli přes zapnutou aplikaci v mobilu její kamarádi. Mladík zůstává ve vážném stavu v nemocnici, utrpěl těžké poranění mozku a bude mít zřejmě do konce života vážné následky. I proto jeho rodina požaduje po čtyřech útočnících náhradu škody kolem osmi milionů korun.

Obžalovaní házejí vinu jeden na druhého. Podle Trana i Patrika I. byl hlavním strůjcem brutálního zločinu Marek V. "Řekl jsem klukům, že s tím nechci mít nic společného. Nevěděl jsem, o co jde. A mrzí mě, že jsem se takto špatně zachoval," hájil se u soudu obžalovaný Vietnamec Tran.

Podle něj bil oběť pálkou do hlavy Patrik. Ten zase tvrdil, že poškozeného jen jednou šťouchl lehkou pálkou do hlavy. "Marek mu pak dal asi šest ran dřevěnou pálkou do hlavy. Z ní mu pak v autě tekla krev," popsal Patrik.

Proces bude pokračovat až do pátku. Obžalovaným za zvlášť surový pokus o vraždu hrozí až dvacet let ve vězení, případně výjimečný trest.