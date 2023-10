K napadení došlo před pěti měsíci v bytě poškozeného v Brně. Sabina Č. po hádce o cigarety vytáhla na svého kamaráda nůž a křičela, že ho zabije. „On ji v obraně bouchnul tyčkami na malování do nohy a do ruky, i přesto se jí ale povedlo ho bodnout do levé strany hrudníku," přednesl v úterý u Krajského soudu předseda senátu Adam Kafka.

Žena poškozeného pronásledovala do kuchyně a do pokoje, kde nůž odložila na postel. „Poškozený se ve strachu ozbrojil kladivem, které ale nepoužil. Vyšel pod záminkou nákupu cigaret ven z bytu, ve kterém následně obžalovanou zamknul a přivolal si pomoc," předčítal z obžaloby Kafka.