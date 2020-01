Zdrogoval se a boural, žena zemřela. Soud řidiči zkrátil trest na pět a půl roku

Za volant sedl omámený drogami a se zákazem řízení. Rudolf Bednář pak v roce 2016 ve stodvacetikilometrové rychlosti naboural na silnici ve směru na Žerůtky do druhého auta. Dva muži v něm se vážně zranili, žena sedící na místě spolujezdce zemřela. Znojemský soud Bednáře loni poslal na šest let do vězení a na osm let mu zakázal řídit. Muž se odvolal. Brněnský krajský soud mu ve středu trest snížil na pět a půl roku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Modrý