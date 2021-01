„Ve středu 6. ledna provedli policisté v časných ranních hodinách zákrok v obci na Hrotovicku. V rekreačním objektu, kde právě probíhala výroba pervitinu, zadrželi osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu. Jeden z mužů u sebe přechovával krystalickou látku, kterou kriminalisté zajistili. Podezřelou ženu zadrželi policisté v Hrotovicích,“ popsala zásah policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Všichni zadržení byli umístěni do policejních cel. Oba muži i žena byli obviněni z výroby pervitinu. „Svoji činnost přitom plánovali a vzájemně spolupracovali. V obci na Hrotovicku si tento týden na několik dní pronajali náhodnou rekreační chatu, kam si přivezli vše potřebné k výrobě drog,“ pokračovala Kroutilová.

Kriminalisté provedli domovní prohlídku v rekreačním objektu a prohlédli také vozidlo, kterým podezřelí na místo přijeli. „Zajistili předměty a chemikálie určené k výrobě drog, množství krystalické látky, a také finanční hotovost. Zajištěné předměty a drogy budou podrobeny expertize na odborném policejním pracovišti,“ informovala policejní mluvčí.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání tří výtečníků. „Muži ve věku třicet a devětatřicet let byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, stejně jako třicetiletá žena,“ řekl Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality s tím, že čin spáchali jako členové organizované skupiny.

Mladší z obviněných mužů a žena drogu také distribuovali. „Předávání pervitinu probíhalo na Třebíčsku, a to v Třebíči, Hrotovicích, Moravských Budějovicích, dále také v Brně a dalších místech,“ připomenula další prohřešek povedené trojice policejní mluvčí.

Muž a žena distribuovali pervitin už od loňského léta. „Odběratelé za pervitin převážně platili, někdy jim byly drogy poskytnuty za protislužbu,“ podotkla Jana Kroutilová.

Oba muži i žena jsou známí svou kriminální minulostí. Devětatřicetiletý muž putoval neprodleně do věznice, kde si měl odpykat svůj předchozí trest. Jeho třicetiletý kolega byl vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. „Obviněná žena je stíhána na svobodě,“ doplnila policejní mluvčí.