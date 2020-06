Do cizího bytu se muž vybral ráno. „Při krádeži zloděj naštěstí vzbudil spícího poškozeného, ten jej dokonce začal pronásledovat. Později však zjistil, že mu zloděj přesto stihnul ukrást zlatý křížek, menší částku a platební kartu. Celkově majitel přišel o pět tisíc korun," popsal zlodějův čin policejní mluvčí Petr Vala.

To ale bylo drzému zloději málo. O den později se vydal krást do brněnského kosmetického salonu. O případu již Brněnský deník Rovnost informoval. „Zloděj využil nepřítomnosti vytížených kosmetiček a nenápadně se vmísil do čekárny. Přestože si ho podezíravá zákaznice změřila nedůvěřivým pohledem, odzbrojil jí pohotovou výmluvou o opravě poškozeného vodovodního potrubí," zmínil Vala. Zloděj si ze salonu odnesl příruční pokladnu a peněženku, celkově si přišel na víc než jedenáct tisíc korun.

Policisté po muži nadále pátrají. „Hledaný muž sněné pleti je ve věku 40 až 45 let. Měl vypracovanou postavu a vysoký byl 165 až 170 centimetrů. Měl prošedivělé vlasy a černou bradku. Oblečený byl do černé mikiny s výrazným bílým potiskem a přes rameno měl tmavou tašku," informoval mluvčí Vala.

Pokud někdo muže pozná, nebo má informace k případu, má se obrátit na policejní tísňovou linku 158.