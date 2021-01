„Požadovali šperky, peníze. Žena jim ale nic nevydala. Dům prohledali a nakonec se museli spokojit se dvěma telefony, tabletem a notebookem. Šokovaná seniorka zůstala bez telefonů do ranních hodin uvězněna ve svém bytě. Lupiči totiž poničili vstupní dveře, které se jí nepodařilo otevřít,“ řekl mluvčí krajských policistů Bohumil Malášek.

Vyšetřovatelé získali popis násilníků, v současnosti po nich pátrají. „Mladší z pachatelů je ve věku 22 až 30 let, vysoký asi 165 cm, statné postavy. Má černé krátce střižené vlasy česané na pěšinku, černé oči a kulatý obličej. Oblečen byl do šedé, patrně fleecové, bundy do pasu. Působil upraveně, měl pěstěné ruce bez známek manuální práce, mluvil plynně česky, “ doplnil Malášek.

Straší lupič je ve věku 40 až 50 let, vysoký asi 165 cm, hubené postavy, s krátce střiženými vlasy barvy špinavý blond. Má hubený obličej s výrazným nosem, byl bez vousů, na sobě měl zimní bundu nad kolena světle béžové barvy. Na hlavě měl čepici typ bekovka šedé barvy se vzorem kohoutí stopa. Rovněž působil upraveně a mluvil jazykem příbuzným ruštině.

Kriminalisté uvítají spolupráci občanů při vyšetřování, informace mohou předat na telefonním čísle 158.