„Zjevně podnapilý muž ji začal slovně napadat a strkal do ní. Vyslaná hlídka ho zastihla na chodbě, kde rychle popocházel, rozrušeně rozhazoval rukama a opakovaně zvyšoval hlas,“ popsal v pátek mluvčí strážníků Pavel Šoba.

Strážníci ho vyzvali, aby odešel do svého bytu a uklidnil se, na což reagoval slovy, že on tady bydlí a může si dělat, co chce. „O chvíli později se proti nim zcela nečekaně rozběhl a narazil do nich. Použili tedy donucovací prostředky a agresivního dvaatřicetiletého muže spoutali,“ přiblížil Šoba.

Při čekání na zdravotníky se u muže střídaly nálady. „Mezi několika omluvami a nadávkami kolegům mimo jiné řekl, že na nikoho nesáhne ani prstem od nohy,“ sdělil mluvčí strážníků.

Při zkoušce na alkohol muž nadýchal 1,7 promile. „Sanitka ho převezla do psychiatrické nemocnice,“ doplnil Šoba.