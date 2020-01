Na tohoto opilce následně preventivně upozornili strážníky, kteří muže po hodině zastavili na líšeňském náměstí Karla IV. „Test dechové zkoušky prokázal hodnoty přesahující 1,6 promile alkoholu, muž byl schopen předložit pouze občanský a technický průkaz. Přiznal se, že o řidičský průkaz přišel přibližně před hodinou, kdy ho přistihli státní policisté," uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Muže si převzali republikoví policisté kvůli podezření z trestného činu.

S jiným opilcem měli strážníci plné ruce práce v centru města. Opilý muž se svým vozem naboural do odpadkového koše.

Ještě předtím dali strážníci na auto parkující v pěší zóně mimo parkoviště botičku. Ve Starobrněnské ulici je poté oslovil třiačtyřicetiletý muž, který je požádal o odejmutí zařízení z jeho auta. Strážníky ji po splnění zákonných podmínek odstranili a záležitost předali do správního řízení. „Mužova řeč i pohyby však naznačovaly, že by mohl být opilý. Upozornili ho proto, že pokud je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nesmí vůz řídit. Muž na to odpověděl, že má samozřejmě zajištěný odvoz," popsal Ghanem.

Opilý muž ale za několik minut usedl za volant a s autem odjel na Šilingrovo náměstí. Díky kamerovému systému se za ním ihned vydala hlídka městské policie, která jej dostihla v Pekařské ulici. Tam při kontrole u sebe podle vlastních slov měl pouze osvědčení o registraci vozidla, občanský i řidičský průkaz jim nechtěl ukázat, i když je u sebe před chvílí měl.

Dechovou zkoušku odmítl postoupit. Při kontrole se s autem nechtěně rozjel a najel do odpadkového koše na chodníku.