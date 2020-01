Při vyprávění o své smrtelné nemoci a potřebě peněz na léčbu žena rodičům a přítelkyni dokonce ukazovala falešné lékařské zprávy, nebo jim volala a přitom se vydávala za lékaře. Odvolací soud v úterý žádala, aby jí trest ze tří let vězení změnil na podmínku, ten žádost zamítl. „Soud přihlédl k tomu, že obžalovaná zneužila nejbližší a jejich náklonnost, bezcitně se vydávala za smrtelně nemocnou. Její rodiče nebyli bohatí, kvůli dceři se zadlužili, prodali dům, otec byl dokonce souzen za úvěrový podvod, kterého se dopustil, když sháněl peníze pro dceru. Poté s nimi ale dcera přerušila kontakt, nezúčastnila se ani pohřbu matky," vysvětlil rozhodnutí soudce Vlastimír Čech.

Soudce zmínil, že trest je stále mírný, podle trestního zákoníka totiž za podobný čin hrozí dva až osm let vězení. Žena u soudu řekla, že všeho lituje. „Neuvědomovala jsem si, co dělám, je mi to fakt líto," uvedla.

Její obhájkyně Andrea Novosadová poukázala na to, že se žena k činu doznala. „Před uvězněním vedla řádný život, bydlela s přítelkyní, měla domluvenou práci a dobrovolně abstinovala a docházela na ambulantní léčení," zmínila Novosadová.