/FOTO/ Muž u zastávky na Malinovského náměstí zuřivě křičel a dorážel na mladou ženu s dítětem v náručí. Tak popsal situaci svědek, který ve čtvrtek odpoledne volal na linku 156. „Útočník se dokonce dívku pokoušel udeřit do obličeje. O dění naproti Mahenovu divadlu se hlídka městské policie záhy přesvědčila sama, přijela totiž během několika desítek sekund,“ informoval v pátek mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Žena ukázala strážníkům prst s krvavým otiskem zubu. | Foto: MP Brno

Muž stále ještě hlasitě pokřikoval, ale strážníci ho důrazně upozornili, že takové chování je nepřijatelné. „Jednadvacetiletá žena potom řekla, že od ní chtěl peníze na drogy. O rok mladší muž oponoval, že měl jen v úmyslu strávit čas s jejich společným dítětem a bývalá partnerka mu nafackovala,“ doplnil mluvčí.

Mladá žena potvrdila, že mladíka do obličeje udeřila. „Udělala to však prý kvůli tomu, že ji kousl do ruky. Jako důkaz ukázala strážníkům prst s krvavým otiskem zubu. Doporučili jí, jak může postupovat, aby dítě nebylo vystavené podobným situacím, a případ předali k projednání ve správním řízení,“ dodal Ghanem.