Mezitím, co zaměstnanec dostihl mladou ženu na nedaleké zastávce, jejich směrem už mířila hlídka městské policie. Dívka se pak v přítomnosti strážníků ke krádeži nabíječky za necelých tři sta korun přiznala. Pracovníci prodejny ji ale bohužel nemohli vrátit do zpět do prodeje, protože byla poničená.