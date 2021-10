Jaké je vaše prohlášení k události za radnici?

Bavili jsme se o situaci se starostou. Je z toho velmi smutný. Je to velmi politováníhodná situace. Díkybohu se takové věci u nás tady v Tišnově nedějí často. Jedná se o rodinnou tragédii.

Víte, co se přesně stalo?

Přesně co se stalo, nikdo samozřejmě nevíme, protože situace je v řešení Policie České republiky. O děti z rodiny je postaráno. Postarali se o ně pracovníci orgánu sociálně - právní ochrany dětí z našeho města. Je jim zajištěná potřebná péče.

Kolik zraněných tam podle vašich informací bylo dohromady?

Bylo tam šest zraněných, pět vážně. Všem jim moc přejeme, aby se brzy uzdravili. Doufáme, že to dobře dopadne.

Víte bližší informace, jak se událost stala?

Jsou to spíš zatím fámy, co se k nám dostává. U ničeho z toho bych rozhodně nemohla říct, že by to bylo potvrzené. Víc k tomu říct nemohu.

Kdy jste se o události na radnici dozvěděli?

Odehrála se někdy kolem sedmé hodiny. Starosta se o ní dozvěděl asi v půl osmé.

A později jste se umístili vyjádření na sociální sítě, že?

Ano. Pak jsme se starostou spolu hovořili a rozhodli jsme se dát aspoň vyjádření na facebook, protože jsme zjistili, že sociální sítě jsou opravdu velmi mocné. Už se šířily různé dezinformace nejděsivějšího formátu, proto jsme považovali za důležité uklidnit obyvatele, že se nejedná o nějakého šílence, který by tady probíhal, a vyjádřit účast rodině. A také uklidnit, že byl útočník zpacifikován a že je už situace pod kontrolou Policie České republiky.

Jedná se o ojedinělou událost v Tišnově?

Je to ojedinělá událost. Není to nic, co by se tady odehrávalo běžně. Díky bohu.