Pro Vysočinu zcela výjimečným případem se zabývají policisté v Náměšti nad Oslavou. Jde o motorkáře na terénních strojích, kteří měli podle očitých svědků jezdit v kaňonu řeky Oslavy v místech, která jsou nejpřísněji chráněná.

„V neděli 3. května odpoledne jsme přijali oznámení o osobách, pohybujících se na motocyklech v katastru obce Sedlec. Na místo vyjela policejní hlídka. Případ šetříme pro porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Jeho ustanovení zakazuje vjezd motorových vozidel do národních přírodních rezervací,“ uvedla třebíčská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Zda policisté tuší či přímo vědí, kdo konkrétně měl motorky řídit a co v případě, že se vina prokáže, motocyklistům hrozí, Kroutilová neupřesnila. „Získali jsme poznatky, které v současné době prověřujeme. Vzhledem k rané fázi šetření se nelze v této chvíli vyjádřit k případnému postihu,“ řekla.

Idyla, která skončila

Co se mělo onoho dne stát, popsal Deníku člověk, který byl na místě a přál si zůstat v anonymitě.

„Užívali jsme si s přáteli krásné nedělní odpoledne na řece Oslavě. Touto dobou začaly kvést chráněné orchideje, poletovali ledňáčci, vlhy i kalousi. Idylu narušila parta pěti lidí na terénních motorkách. Skupina jela až k nám zřejmě od Zňátek přes Čertův mostek a podél řeky, kde je ještě panenská příroda navzdory kůrovcové kalamitě,“ uvedl. Dva motorkáři podle jeho slov neudrželi rovnováhu a stroj položili na zem. „Jak se snažili dostat přes skalku, rozryli veškerou půdu a v místě, kde rostly petrklíče, zbyla jen rozoraná půda,“ dodal s tím, že má poznatek, že se v údolí často objevují i jiní motorkáři na svých strojích.

Národní přírodní rezervace Divoká Oslava



Na území je původní, přírodě blízká skladba lesů, které jsou ponechány svému vývoji. Roste zde například ohrožený řeřišničník skalní. Z hmyzích druhů lze v unikátním kaňonu řeky, kde jsou i suťoviště, spatřit brouky jako krasce dubového, páchníka hnědého, tesaříka obrovského (Cerambix cerdo), dále pak motýla přástevníka kostivalového. Ve vodě žije například zvláštní rybka vranka obecná.

Problém jízdy terénních motorek a čtyřkolek v lesích není podle ochranářů nijak výjimečný, „Zaznamenáváme ho na mnoha místech kraje. Ovšem jízdu motorek přímo v národní přírodní rezervaci jsme zatím neřešili,“ řekl k případu Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny. Hlaváč vede pobočku této organizace, která má na starosti právě Vysočinu a spolupracuje i s krajským úřadem.

„Podle popisu je zřejmé, že motorkáři projížděli nejpřísněji chráněným územím. Do unikátní přírody národní přírodní rezervace je přitom povolen vstup pouze po značených cestách,“ říká Hlaváč. „Jízdu na terénních motorkách v lesích obecně zakazuje lesní zákon. V národní přírodní rezervaci je to pochopitelně o to závažnější, že zde dochází k poškozování vegetačního krytu, chráněných rostlin i rušení chráněných živočichů,“ zdůraznil.

Vedoucí náměšťského odboru životního prostředí Tomáš Sedláček sdělil, že se k němu občas donese informace, že někdo někoho viděl jezdit touto národní přírodní rezervací. "Všechno ovšem pokaždé zůstane v duchu - jedna paní povídala. Samozřejmě mě takové zprávy vůbec netěší, jde o mimořádně vzácné území. Pokud se policie dobere nějakého závěru, bezesporu se případ dostane i k nám," dodal Sedláček.